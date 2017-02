Una nena de 7 años le pidió trabajo a Google y le contestó el CEO de la empresa

Los planes de Chloe Bridgewater van viento en popa. Con sólo siete años, la niña ya logró captar la atención del CEO de Google, Sundar Pichai, con una carta en la que le pidió trabajo con una breve descripción de ella que le daría envidia a más de un egresado universitario.

“Querido jefe de Google”, escribió Chloe, “cuando sea más grande quiero trabajar en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolate y ser nadadora olímpica”, detalló la ambiciosa muchachita de Hereford, en el Reino Unido, informó el sitio Daily Mail.

Para dejar las cosas en claro de entrada, Chloe le informó a su potencial empleador que tiene natación los sábados y martes. “Mi papá dijo que puedo sentarme en puffs, tirarme por un tobogán y manejar un kart si trabajo en Google”, enumeró la chica sobre los beneficios que espera recibir de la empresa.

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she’s so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc

— Andy Bridgewater (@B21DGY) 13 de febrero de 2017