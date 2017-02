En video: un “policía bailarín” es furor en las redes

Un “policía bailarín” enciende las redes sociales con sus pasos de baile en plena calle.

Esta vez, se trata de Steve Williams, del Condado Nash, en Carolina del Norte, quien mostró su talento para los pasitos con un joven llamado Jason.

El policía posteó el video en la cuenta del Alguacil del condado con el hashtag “we love kids and we do more than just write tickets” (amamos a los niños y nosotros hacemos mucho más que solo labrar multas).

El “policía bailarín” se suma a otros recientes que han compartido sus talentos en redes sociales.