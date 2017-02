A pesar de las proyecciones, San Juan no estaría en condiciones de incorporar proveedores mineros

Según el informe emitido por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), San Juan se proyecta como la provincia que más empleo privado podría acumular en el sector minero en un plazo de 10 años. A pesar de esta estimación, para la Cámara de Servicios Mineros de San Juan la cosa no es tan así.

Es que basado en la cantidad de contratistas privados que participan en la actividad minera, el informe de la CAEM señala que San Juan podrá tener un crecimiento del 18% en la prestación de servicios contratados en minería. El ranking, realizado por la encuestadora ABECEB, continúa con Catamarca, un 15% de incremento, seguido por Jujuy, Salta, Santa Cruz y Chubut, que acumulan un 4%.

“Estos índices no se pueden tomar como ciertos, porque son puramente estimativos. Es lo que las empresas desean tener para dentro de este plazo”, destacó Alejandro Dona, titular de la CASEMI. Para el empresario, la provincia no pasa por un buen momento, por lo que descarta la posibilidad de un incremento.

Según Dona, San Juan posee la mayor cantidad de prestaciones mineras de la Argentina, sin embargo, la escasez de inversiones es tal que “resulta difícil pensar en un panorama donde nuevos prestadores ingresen a este circuito”.

Una de las puertas por la que podría darse el incremento sería Lama. Justamente este miércoles, Barrick, a cargo de la explotación de la mina, emitió un comunicado para informar que comenzará con una etapa de evaluación para confirmar la posibilidad de realizar minería subterránea. “El comunicado de Barrick son solo deseos, recién comenzarán a evaluar. Nosotros no podemos apoyarnos en esta proyección. Hasta que no haya nada concreto, no se puede incorporar a nuevos prestadores de servicios”, concluyó el empresario.