A una familia albardonera se le cayó el techo de la casa encima mientras dormía

Una familia de Albardón vive momentos de desesperación luego de que su casa se derrumbara en la mañana de este martes, mientras la madre y las niñas dormían. Cristian, el papá, trabajaba en una chacra cuando le avisaron que se había caído su casa.

María Agustina Chávez, de 33 años, sólo sufrió heridas en los brazos y raspones, y sus tres hijas, por fortuna, están ilesas. Sin embargo, el drama están porque perdieron todo. Una mesa de madera, sillas, el colchón, la cocina. El monoambiente que construyeron con sus propias manos, a base de cemento, maderas y nylon, se derrumbó en lo que podría haber sido una tragedia.

María habló con DiarioHuarpe.com, y contó cómo fueron los terribles momentos. “Yo escuché un bramido y vi que se me venía el techo encima. Trataba de despertar a mis hijas pero no podía y ahí me agarró la desesperación porque pensé que nos moríamos”, dijo angustiada.

El techo de la casa cayó sobre las piernas de la mujer, quien después de más de media hora, pudo ser rescatada por los vecinos. Luego, fue trasladada al Hospital de Albardón, donde le realizaron las curaciones. “Cuando llegué al hospital no me acordaba de nada de lo que pasó”, dijo María, con visibles golpes en su cuerpo.

Ahora, la familia quedó a la espera algún tipo de ayuda para recuperar su vivienda. “Veo a mi hija llorar y no sé ya qué hacer. Esperamos que la Municipalidad pueda darnos una mano”, dijo preocupada Editma, su mamá.

Una situación difícil y urgente

Son tres familias las que viven en el mismo terreno, con escasos ingresos. Editma Gordillo es la madre de María y propietaria de la casa del barrio Lozano 1, que recibió hace 10 años. Atrás vive María con su pareja, Cristian, y sus tres hijas, de 10, 7 y 5 años, en una casa que ellos mismos construyeron. Al final del terreno también vive Verónica, otra de las hijas de Editma, con su pareja y dos hijos.

Como si fuera poco, la cotidianidad de estas familias se agrava por la precaria situación laboral que atraviesan. El padre de María sufrió un accidente hace años y “apenas hace changas de vez en cuando”, como dijo Editma. Cristian trabaja en una chacra y ellas reciben pensiones pero no les alcanza.

María padece celiaquía y ataques de pánico. Además, hace 5 meses le quitaron el bolsón de alimentos, según lo que relató.“No me alcanza para mi alimentación que es tan cara y para mi familia. Mi mamá nos ayuda pero tampoco podemos tener una vida digna”, expresó con mucho pesar.