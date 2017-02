Boleto escolar: comenzará a regir el próximo lunes y costará $2,50

Como todos los años al comenzar febrero, el conflicto entre el Gobierno provincial y los estudiantes se recrudece debido a los aumentos en el boleto de colectivo. Este viernes, los estudiantes que conforman la organización E.D.U (Estudiantes por la Defensa de la Universidad) se reunieron en la mañana con autoridades gubernamentales para tratar el aumento del boleto escolar, la efectiva aplicación del mismo en los plazos acordados, entre otros temas.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi; el subsecretario de Transporte, Ariel Palma, y otras autoridades, además de estudiantes de distintas agrupaciones, centros de estudiantes y de la Federación Universitaria.

Allí se acordó que el boleto estudiantil comenzará a regir desde el próximo lunes 13 de febrero, en lugar de hacerlo a partir del comienzo del ciclo lectivo previsto para el 6 de marzo. En este sentido, Baistrocchi destacó que es un hecho histórico para la provincia.

Entre otros temas que se trataron en el encuentro, se abordó la unificación del boleto estudiantil en todos los departamentos de la provincia para que así cualquier estudiante abone $2,50 y, también, a futuro dialogar sobre la posibilidad de que los estudiantes viajen gratis.

Según comentó a DiarioHuarpe.com Pablo Estévez, miembro de La Mella y participante de la mesa, desde el Ministerio de Gobierno les confirmaron que el boleto escolar gratuito “es imposible”.

En cuanto al resto de las definiciones, Claudio Brottie, representante de la Federación Universitaria, dijo que “la respuesta del Gobierno fue que el aumento seguirá en pie y que trabajarán por la unificación del boleto escolar en toda la provincia”.

No obstante la buena predisposición de las partes, los representantes de los estudiantes no se fueron satisfechos. “La reunión no fue fructífera. La decisión del Gobierno de mantener el aumento ya estaba tomada”, expresó muy disconforme Pablo Estévez. Sin embargo, aclaró que “no se cerró ninguna discusión”, en vista a próximas negociaciones.

Por otro lado, desde la Federación Universitaria, dijeron que para ellos “la reunión fue productiva porque el Ministro prometió avanzar en la unificación del boleto” a pesar de que su primer planteo, el boleto escolar gratuito, no fuera exitoso. Y agregó que esperan poder avanzar en esta discusión en los próximos meses.

Por este motivo, las agrupaciones comenzaron un acampe frente al Centro Cívico en protesta a sus reclamos.