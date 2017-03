Con una extensa primera jornada, comenzó el megajuicio por delitos de lesa humanidad

Con un retraso de una hora, esta mañana a las 10, comenzó en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan la primera audiencia del juicio por los delitos de lesa humanidad, cometidos en la etapa previa al golpe de Estado de marzo de 1976.

Se trata del megajuicio histórico, ya que es el más grande de la región registrado por la Justicia Federal. Son 21 los imputados y 6 causas acumuladas las que se juzgarán, con 205 víctimas. La audiencia, que seguirá hasta la tarde, está a cargo de los jueces federales Oscar Hergott, Gabriel Nardiello y Sergio Paduczak.

El juicio comenzó con más de 50 personas presenciando, entre ellos representantes de organizaciones civiles, familiares y público en general. Estuvieron presentes los acusados, excepto algunos de ellos que están fuera de la provincia y participaron a través de videoconferencia: Osvaldo Martel, en Comodoro Rivadavia; Ortega, Nieto y Friele, quienes están en Buenos Aires. Los acusados Olmos y Páez, fueron apartados de la causa momentáneamente.

Los ex militares que pidieron la excarcelación

Antes de comenzar el juicio propiamente dicho, los acusados Olivera, De Marchi y Coronel pidieron a través de sus defensas la recusación al tribunal, que fue rechazada.

Acto seguido, se leyó el pedido de libertades que efectuaron el ex jefe militar Jorge Olivera, quien estuvo prófugo, ahora está procesado y elevado a juicio, y Gustavo Ramón De Marchi, para su excarcelación. Por esto, la defensa pidió un cuarto intermedio de una hora para deliberar y fundar este pedido, y que la fiscalía tome su tiempo para efectuar su opinión.

Luego de esto, comenzaron las indagatorias de los imputados que quieran dar declaraciones para dar la incorporación de las pruebas. Y se desarrollaría el resto del juicio.

Cabe recordar que los acusados son ex jefes militares del RIM 22, soldados y jefes y miembros de la Policía Federal y provincial. Están acusados de cometer delitos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de torturas, homicidio y asociación ilícita.

Por la acumulación de causas, el juicio se desarrollará en sucesivas audiencias, que están programadas para los días lunes, según comentaron a DiarioHuarpe.com desde la fiscalía.

“Es importante que inicie el juicio, a pesar de que no están todas las causas que deberían estar incluidas, y que me parecen fundamentales, como son la de Arias y de Farías. Se inicia con muchas víctimas que tienen que testificar, se cree que son 500 los testigos que se van a presentar, y con 21 imputados”, afirmó el militante por los derechos humanos, Eloy Camus.

Además, agregó que “esperemos que siga funcionando la justicia para que los imputados tengan todas las garantías para defenderse, como hoy las tienen, y que el tribunal falle de acuerdo a las pruebas”.

Camus indicó que “como pasó en el otro juicio, la mayoría van a ser condenados de nuevo a perpetua y otros tendrán penas más leves por el grado de responsabilidad que han tenido. Porque uno puede ver el tribunal dividido: de un lado la patota del grupo de tareas y los perejiles, que también están imputados, del otro lado”.

Finalmente, Camus se lamentó que pese a todos los años que han transcurrido desde los horrores cometidos durante la última dictadura militar, “no puede ser que no hayamos podido haber encontrado un solo cuerpo y que este compromiso de silencio que tienen entre ellos se mantenga. Es tremendo. Los familiares necesitan eso, saber dónde llevarles una flor a sus deudos”.

Quiénes son los imputados

Los acusados que están sometidos a juicio oral son, además de Jorge Olivera, el ex jefe de Operaciones del RIM 22 y jefe durante tres meses en 1976 de la Policía provincial, Rubén Arturo Ortega; los ex integrantes de la Compañía “A” del RIM 22 Eduardo Daniel Vic y Juan Francisco Del Torchio; los ex miembros de la Compañía “C” Daniel Rolando Gómez y Gustavo Ramón De Marchi; el integrante de la Compañía “Comando” Horacio Jorge Páez; de la Compañía “Arsenal” Eduardo Daniel Cardozo; el ex teniente Juan Carlos Méndez Casariego; el ex subteniente Elías Lucio Arancio; el ex suboficial Pedro Eduardo Blanco, y el ex sargento de la Banda de Música del RIM 22, Osvaldo Benito Martel.

También, afrontaron el debate el ex jefe de la Delegación San Juan de la Policía Federal Horacio Julio Nieto; el ex suboficial de esa fuerza Juan Alberto Aballay y el ex cabo Rodolfo Horacio Blanco; el ex jefe de la Policía provincial Juan Carlos Coronel; el ex jefe de inteligencia de la Policía sanjuanina José Hilarión Rodríguez; el ex comisario de esa policía Darvin Vianor Mejías, y los ex oficiales Oscar Midgio Amidey, Nicolás Damacio Manrique y Juan Carlos Torres.