Desde la Corte le bajaron la persiana al incremento que solicitan los judiciales

La semana pasada se conoció que los trabajadores judiciales de la provincia buscaban una reunión con el presidente de la Corte de Justicia de San Juan. El motivo era para solicitar un incremento salarial que permitiese alcanzar el mismo nivel de sueldo que sus pares que trabajan para la justicia federal. Pero a este incremento que implica un 60 por ciento más de sueldo, el propio presidente de la Corte le bajó la persiana.

Ángel Humberto Medina Palá, presidente de la Corte de Justicia hecho por tierra prácticamente el intento de los trabajadores judiciales de San Juan de poder equiparar el sueldo de los judiciales federales. Es que estos últimos cobran un 60 por ciento más y los de San Juan entienden que el trabajo que realizan o tienen es menor.

Pero esto sin dudas es un gran movimiento para las arcas de la Justicia ya que según el propio Medina Palá ve muy poco probable a que los niveles de los sueldos estén igualados.

“A nosotros, a todos los jueces nos gustaría ganar lo que gana la Justicia Federal pero es un salto tremendo. Primero hay que ver la situación económica de la provincia porque el salto de sueldo es muy grande y me parece muy difícil”, con esas palabras prácticamente el presidente de la Corte echó por tierra todas las esperanzas o por lo menos intenciones de los trabajadores de la justicia ordinaria respecto al incremento salarial.

Si bien lo pretendido por quienes encabezan la Unión Judicial de San Juan está expuesto a viva voz, los mismos aún no tuvieron oportunidad de expresarle con precisión a Medina Palá lo que desean. Por este motivo, el cortista sostuvo: “a mi no me ha llegado ningún pedido”, haciendo referencia a la solicitud de charla que tienen los empleados.