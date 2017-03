Después de la caída de la palmera por el viento Sur, comenzaron a erradicarlas

Después del viento Sur que sopló en la provincia la semana y donde una palmera de gran porte se vino al piso pudiendo ser una tragedia, la municipalidad de la Capital salió a erradicar palmeras de las plazas.

El operativo comenzó hoy por la plaza de Desamparados, donde 5 ejemplares grandes, superiores a los 20 metros, fueron quitadas de raíz.

El encargado de arbolado público de Capital, Maximiliano Suárez contó a Diario Huarpe que “comenzamos por las más altas, que estaban en canteros o entre dos árboles. A estas palmeras no les llegaba mucha luz y lo que detectamos es que pese a que no estaban secas, no tenían la humedad que necesita la palmera”.

El operativo continuará esta semana en la misma plaza y de los 5 árboles que quedan, creen que al menos dejarán unos 3 ejemplares. Esto se debe a que esas palmeras no superan los 10 metros de altura y se encuentran en un lugar donde reciben plena luz, algo que no sucedía con los otros árboles.

La erradicación estaba en los planes pero la firme decisión llegó después de la caída de la palmera mencionada anteriormente. Ahora, si bien no hay un cronograma de las plazas que continuarán con la quita de estos árboles, el responsable del arbolado sostuvo que la plaza Laprida continuaría porque detectaron árboles de gran porte que tienen las mismas características que los de Desamparados.