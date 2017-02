En Rawson, el 90 por ciento de los comerciantes se oponen a la peatonal

A la mencionada, pero hasta ahora nunca concretada peatonal de Rawson, que pretende ser una especie de centro comercial a cielo abierto, los comerciantes de la zona de influencia se oponen a su construcción.

Lo que dicen los integrantes de la Cámara de Comercio del Interior, que son los que estuvieron conversando con los propietarios de los negocios y algunos vecinos de la zona, es que no quieren que se realice la peatonal porque no existe ningún plan de comercialización ni marketing.

Pero eso no es lo único, sino que mostraron el malestar porque los fines de semana se instalan más de 100 manteros en la plaza central de Villa Krause y dicen que se trasladarán a la peatonal cuando se construya.

El presidente de la Cámara de Comercio del Interior, Marcelo Vargas, contó a Diario Huarpe que “de 70 comercios que relevamos en la zona donde se construirá la peatonal, el 90 por ciento no quiere que se haga porque no existe ningún plan para ordenar el comercio. Mientras algunos pagan alquileres de 20 mil pesos, se te pone en la puerta un mantero que te vende la mercadería a un 30 por ciento menos”.

Entre la extensa lista de reclamos que tiene los comerciantes para con el municipio de Rawson, que encabeza Juan Carlos Gioja, se encuentra uno que es clave para la estética y embellecimiento de la zona comercial. Lo que quieren es una política en la que los comerciantes reciban una capacitación para saber diseñar la vidriera, cambiar los frentes y recibir pautas sobre marketing. “Hay cosas que se han hecho en otras provincias y no cuestan nada porque se hacen convenios con las universidades o entidades para las capacitaciones”, expresó Vargas.

“Respecto al proyecto que han presentado no sabemos si les van a dar la plata para hacer la obra, pero igual eso a nosotros no nos interesa. Lo que queremos es que el intendente ordene la zona comercial. Necesitamos que arregle los lugares de estacionamiento, que coloquen luz porque por ejemplo en calle Quiroga (detrás del municipio) no hay desde hace un tiempo, tampoco arreglaron las veredas y no limpian las cunetas”, contó Vargas.

Por el momento la peatonal tiene más contra que pro. Y eso guarda relación directa con el descontento que plantean los comerciantes, quienes además de oponerse a que se haga, suman sus esperanzas a lo que piensan muchos de los vecinos, quienes creen que no se concretará porque es una promesa incumplida que acumula unos 10 años.