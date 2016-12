Las Fiestas en el Hogar de Ancianos: entre la alegría y el deseo de no estar solos

Llegando a fin de año, las Fiestas como Navidad o Año Nuevo, siempre son un buen momento para reunirse y celebrar junto a sus seres queridos pero esto no siempre sucede. Así pasa, por ejemplo, en el Hogar de Adultos Mayores Eva Duarte de Perón, donde muchos abuelos viven sensaciones encontradas y aunque están felices por la celebración, el deseo de la mayoría es no pasar las fiestas en soledad.

Hace casi un año, “Pancho” entró a la Residencia de Adultos Mayores pero para él está “de toda la vida”. Muy querido por sus compañeros, fue maestro panadero y se destaca en la cocina, haciendo semitas para todos. En estas fiestas, tanto Pancho como los demás, disfrutarán de la celebración de Año Nuevo, algo que esperan con gran expectativa.

En total son 145 los adultos mayores que pasarán las fiestas este año en el Hogar de Ancianos, ubicado en Chimbas. Luego de la cena, cuyo menú eligen ellos mismos, se sientan en el patio de recreación a esperar la llegada de un nuevo año. Algunos, los más afortunados, esperan que alguien los busque.

Este año, el Hogar fue una fiesta permanente. Según comentó la directora Sonia Recabarren, en este 2016 los pasillos estuvieron repletos de visitas. La institución decidió abrió sus puertas a todas las organizaciones, escuelas, iglesias y todo aquel interesado en pasar un momento con los abuelos.

Muy pocos tienen familia, y aquellos que tienen, no siempre son visitados. “A veces se quedan esperando a sus hijos”, dijo la directora del Hogar con gran pesar, ya hubo veces en que nunca aparecieron los familiares. Sin embargo, aclaró que este año el paisaje es mucho más alegre en el Hogar. “Cuando vienen grupos, de inmediato se encariñan, los siguen visitando y después se los llevan a pasar las fiestas”, comentó Recabarren.

Con 60 años, oriundo de Salta, Pancho trabajó siempre de lo que pudo. Fue bodeguero, diariero, panadero, trabajó en la cosecha, en las aceitunas y con el ajo. Fue sereno, y albañil. “He hecho de todo menos robar”, cuenta entre risas.

Así llegó a Mendoza, y luego a San Juan. “Me gusta mucho San Juan. Me han dado todo” y agregó que a pesar de tener siempre un dolor de rodilla, “no me importa, a mi me gusta ayudar a los que me necesitan”.

“Pancho”, la voz cantante del grupo, también se mostró feliz de que puedan recibir visitas que pasen algo de tiempo con ellos y esto es a lo que se refiere la responsable del Hogar cuando dice que “el balance es positivo con respecto al año pasado”. El caso de Pancho, como muchos otros, que pasó la Navidad y recibirá el año nuevo entre seres queridos, es gracias al “valioso trabajo” que realizan con las instituciones de la comunidad sanjuanina, que propician una mejor calidad de vida para los adultos mayores.

Por otro lado, Recabarren contó que hay muchas cosas en que trabajar, como la incorporación de más personal, que esperan a partir de enero ingrese. Y mencionó algunos de los proyectos que tienen para el 2017: realizar talleres de costura, de panificación, de radio comunitaria, para que tengan un espacio donde desarrollarse. Todo esto en conjunto con los vecinos y niños, que “les renuevan el espíritu”.

Este miércoles 28 realizarán un Belén Viviente, entre los residentes y la comunidad y luego harán un brindis para despedir el año. Finalmente, el sábado será la cena que podrán compartir con los vecinos que se acerquen.