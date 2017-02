Parte médico: solo uno de los tres chicos se encuentra en terapia intensiva

Luego de la tragedia sucedida en la madrugada del sábado en Mendoza, se conoció el parte médico de los tres chiquitos sanjuaninos. Según el director del Hospital Notti de Mendoza, Dr. Raul Ruifel, uno de los tres se encuentra en Terapia Intensiva a la espera de su evolución, mientras que los restantes se hallan en salas comunes.

Sin dar nombres pero con referencias familiares, el médico comunicó que Lián Juan Cruz Maldonado “sigue internado en terapia intensiva con respirador y con drogas inotrópicas que es lo que le va a ayudar a la circulación. Se le inmovilizaron las fracturas. Se constató que no tiene ninguna fractura maxilofacial, sino que han sido múltiples heridas en el cuero cabelludo y escoriaciones varias. Se le hizo una sedación para poder intubarlo, ya que tiene una inestabilidad respiratoria. Tiene politraumatismos múltiples pero principalmente fue un traumatismo encéfalo craneal y facial, es decir un impacto muy fuerte en la cara. Hay un leve edema cerebral por la contusión pero no hay daño cerebral, no hay hemorragia. Hay que esperar entre 48 y 72 horas”, manifestó el doctor.

Por otro lado, el médico informó que los hermanitos Dilan y Thiago Olivera se encuentran en una sala común. “Otro paciente (por Thiago) está en internación en sala común, tiene 1 año y 11 meses. Está sin respirador y sin drogas inotrópicas. De todas maneras, él también tuvo un golpe encéfalo craneal importante, un traumatismo de pelvis, de tórax y de la región cervical. Sigue inmovilizado en esta última zona, y se le están repitiendo las tomografías para ver si hay alguna fractura cervical. En la primera tomografía no se constató. Él está despierto aunque un poco obnubilado por el mismo edema cerebral leve por el que se le están pasando algunas drogas para bajarle la inflamación”, dijo.

Además, sobre su hermano, de 3 años y 11 meses, el médico señaló que “está en sala común. Se le suturó el cuero cabelludo, en donde tiene una fractura sin complicaciones cerebrales. Tiene inmovilizado el codo derecho por una fractura y también la tibia izquierda”.