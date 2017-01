Pese a que no exportarán, los productores apuestan a la próxima temporada

Finalmente, productores sanjuaninos no podrán ingresar uva en fresco al mercado chino, como se había previsto a mediados del pasado año en una iniciativa del Ministerio de Producción.

Los motivos fundamentales son los altos costos que significan traer al personal asiático a San Juan para que realicen los estudios pertinentes en el campo y, por otro lado, la falta de competitividad de los productores frente a otros mercados internacionales.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, indicó que “ese es un trámite que se iba a terminar en febrero de este año con la firma de los protocolos” y añadió que otro inconveniente frente al que se encontraron los productores es la baja cantidad de uva disponible.

“China es un mercado a trabajar, pero primero tenemos que tener las normas y después buscar los clientes. No es un sitio cercano, por eso una vez que tengamos las condiciones debemos mostrar la disponibilidad de uva”, consideró Ramos.

No obstante, el productor aseguró que consecuencia de que Argentina no tiene acordadas las normas fitosanitarias con China, no se puede ingresar al gigante asiático. “Se ha avanzado en este tema porque lo venimos reclamando desde hace cuatro o cinco años. Pero no podemos comprometernos a vender si no tenemos primero las normas”, dijo.

“Además, se fueron Expofrut y Patagonia, que eran las dos empresas de uva de mesa más grande que teníamos en San Juan. No sé cuánto iremos a exportar este año, seguro que poquísimo. Primero por el tema climático, pero también porque hay condiciones internacionales que no nos favorecen, por un lado, y porque tenemos un atraso cambiario, por otro lado”, resumió Ramos.

Pese a este panorama, el productor se mostró optimista frente al futuro y previó que en 2018 estarán dadas las condiciones para la exportación de uva en fresco sanjuanina con destino asiático. “Estamos más cerca. Yo creo que para la próxima temporada podremos ingresar”, concluyó.