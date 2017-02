Safari: Apiva quiere que el Ejecutivo provincial tenga la última palabra

En la mañana de ayer, acompañado con imágenes fotográficas y el aval de más de 2.500 firmas, el apoderado de Apiva, Cesar Porto Ma­radona (foto), presentó por Mesa de Entrada la intimación a la Secretaría de Medio Ambiente para que se expida al respecto por considerar que el dictamen que no autoriza la traza del circuito de autos viola todos los procedimientos y está viciado de nulidad.

“Si la Secretaría de Medio Ambiente se va a ajustar al derecho, el procedimiento está violado y viciado de nulidad”, le empezó diciendo a DIARIO HUARPE el representante legal de Apiva, “porque primero tiene que haber un dictamen técnico, y el dictamen técnico no está, y segundo, no se ha hecho la Audiencia Pública; y la ley es clara en su articulado al decir que bajo pena de nulidad debe hacerse la Audiencia Pública”, y luego agregó: “Es decir, acá el único que está incumpliendo la ley es el se­ñor Tello (por Raúl Tello, secretario de Estado de Ambiente y Desa­rrollo Sustentable de la Provincia). “Además”, siguió diciendo Porto Ma­ra­dona, “la resolución, de tan sólo me­dia foja, de Medio Ambiente, que no tiene ninguna fundamentación, tiene simplemente una firma de una señora Cano, la cual no conozco, y tampoco firma como técnica y sin referencia a ningún tipo de especialidad”.

En la presentación hecha por el apoderado legal de Apiva se intima al secretario de Medio Ambiente de la provincia a que en 48 horas resuelva la situación, y de no poderlo hacer, se le dé lugar a lo que judicialmente se conoce como el Per Saltum, para que lo resuelva el gobernador Sergio Uñac. “Pedimos esto debido a la inoperancia de la gente de Medio Ambiente”, dijo Porto Maradona.

“El impacto ambiental lo hemos presentado hace 4 meses y todavía no tenemos resolución”, expresó el abogado. “Además, hemos presentado tres opciones de trazado, uno de los cuales fue consensuado con el go­bernador Uñac y esta señora Cano, pero ahora dicen que no, argumentando que estarían pasando por la famosas zona llamadas amarillas y por terrenos privados. Y acá hay otro error, porque hay una ordenanza del 2005 y otra del 2017, que declaran que todas las huellas mineras son de interés y de uso público, y el rally está trazado por calles y huellas mineras. En ningún momento se atraviesa por campos privados o lugares que puedan ser peligrosos”.

Acompañan también la presentación, fotografías tomadas el 17 de enero, en las cuales se ven evidentes daños en la fauna y flora autóctona, derrames de aceite y de gasoil, arboles caídos, desmontes importantes y un camión de la actividad minera, que según los de Apiva, hace más de seis meses que está tirado.

“Esa es la contaminación que después se la endilgan a la gente del ra­lly”, dijo Porto Maradona, y luego sen­tenció: “El rally son dos días y la actividad minera los 365 días del año. Una carrera de dos días no contamina, como si lo hace la minería. Por eso, contrólenlos a ellos”.

La figura judicial referida por el letrado

Per Saltum

según la voz latina significa “por salto”, y es una herramienta legal que opera de la siguiente manera: una vez que una causa tiene sentencia, si la misma reviste gravedad institucional, las partes apelantes pueden llevar el caso directamente al máximo tribunal (en este caso al despacho del gobernador Sergio Uñac), evitando pasar por la segunda instancia.