Su propio hijo, se droga y le roba: teme que algún día pase lo peor

“Temo que mi casa se convierta en un infierno”. Con esa frase, Eduardo Francisco Díaz, de 57 años, resume su preocupación y lo que está viviendo junto a sus hijos desde hace algún tiempo con alguien de su propio círculo familiar.

Don Díaz tiene la piel curtida, el sol dejó su marca en el cuerpo del hombre que trabajó de todo para tratar de darle una vida digna a su familia. A los 57 años, se dedica a vender mercadería puerta a puerta, bolsas de residuos y demás objetos. Con eso se hace el mango diario para llevar a casa.

Pero su propia casa, ubicada en el Lote Hogar 34, de La Bebida, tiene un problema. Uno de sus hijos, de 19 años, no encontró “el buen camino” pese a los consejos de su padre. El joven, según relató Don Díaz a DIARIO HUARPE, se “tiró por la fácil” y roba. “Me roba los pocos pesos que consigo trabajando, me robó el motorcito de un lavarropa, hasta me desapareció el documentos y cosas de un plan social que cobramos. Me roba hasta las bolsas que salgo a vender”, dijo Diaz, cansado de tratar de encausar a su hijo.

Pero los problemas no terminan ahí para los Díaz. El joven también tiene problemas con la droga. Hace unos cinco años comenzó con los problemas de drogadicción y estuvo internado en el “Proyecto Juan”, pero sin resultados. Su propio hermanito, de 11 años, cuenta que un día buscando una cosa, levantó el colchón donde duerme su hermano y lo encontró “lleno de porros”.

“Inclusive una vuelta dijo que nos iba a quemar el rancho. Lo mandó al hermano a sacarme plata. Sus hermanas intentaron hablar con él, y una fue amenazada. Ya no sé que hacer. Mi hijo es un ladrón. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría 34º y me dijeron que no podía hacer la denuncia de padre a hijo. ¿Cómo puede ser eso?”, contó Díaz.

Este hombre pide ayuda. Asegura que ya no puede mantenerlo en su casa porque es una situación difícil de controlar. Pide que alguien intervenga y ayude a su familia, y también, a su hijo.