Un empresario denunció abuso y maltrato por parte de efectivos policiales

Este viernes, un empresario de la provincia denunció un caso de abuso de autoridad y maltrato policial. Se trata de Miguel Martín, propietario de la YPF ubicada en calle San Miguel y avenida Libertador, quien, según contó a DiarioHuarpe.com, vivió un verdadero infierno en la puerta de su casa, a primeras horas de este viernes. “Fue una locura, hasta me apuntaron con un arma”, destacó.

La denuncia se basa en un hecho que tuvo lugar este viernes a la 1.30, en av. Libertador, en inmediaciones de calles Ameghino y Urquiza, Capital. “Yo llegue de una cenar y percibí que había una camioneta, marca Toyota, en la entrada de mi cochera”, señaló el empresario. Por esto, Martín comenzó a buscar al propietario para que moviera la movilidad. Al no encontrarlo habló con el trapito que frecuenta la zona. “Con él tengo una buena relación, me dijo que el dueño de la camioneta la había colocado ahí sin mediar palabra”, señaló.

Este fue el comienzo de una noche que sería caótica. “Llegaron efectivos policiales en un patrullero, los paré y les pedí por favor que le colocaran alguna infracción o que remolcaran el vehículo porque yo no podía entrar a mi casa”, señaló Martín. En ese momento, según cuenta el empresario, llegó el propietario de la camioneta y comenzaron a discutir. “Yo le preguntaba si lo conozco, porque me pareció raro que directamente estacionara en el ingreso a mi casa pero el dueño comenzó a amenazarme, y también lo hicieron los policías”, apuntó.

“En ese momento todo perdió el control, porque empezaron a agarrarme y yo comencé a forcejear para soltarme. Me dejaron moretones y me rasgaron la camisa. Allí fue cuando uno de los policías sacó su arma reglamentaria, la cargó y apoyó el cañón en mi cabeza”, explicó. Ante la mirada de su hijo y de los transeúntes, según comentó, el empresario comenzó a pedir que no lo mataran. Una vez que el efectivo desistió con su amenaza, Martín llamó al 911. “Pedí por favor que vinieran, que había un efectivo apuntándome con un arma en la puerta de mi casa. Enseguida llegaron tres patrulleros y tres motos. Lo peor es que comenzaron a increparme, a burlarse, buscando que yo respondiera. – Comprate una camisa pu**– me decían”, señaló.

Al no recibir apoyo, según comentó Martín, el damnificado decidió ingresar a su casa y esperar a que el mal trago pasara, pero no fue así. “Entramos y nos quedamos mirando por la ventana, asustados. Noté que un efectivo femenino comenzó a rasgarse la ropa y rajuñarse la piel. Allí ellos empezaron a patearme la puerta, incluso uno ingresó a mi domicilio armado, sin orden de allanamiento ni nada parecido. Me escupieron en la cara y me humillaron frente a mi familia, fue un horror”, aseveró el empresario.

Finalmente, el hecho terminó con los efectivos policiales dejando el lugar en dos tandas. “Primero se llevaron a los dos que me increparon al principio y luego se fueron los demás, fue una locura que no voy a dejar aquí, por eso comencé la denuncia por las redes sociales y voy a llegar hasta la última instancia para que se haga justicia”, afirmó.

Por si fuera poco, el empresario recibió en la mañana de este viernes una citación por lesiones a un efectivo policial. “Fue una locura, nunca me imaginé que me iba a suceder algo así. En mi familia tuvimos casos de secuestro y siempre la policía tuvo muy buena predisposición conmigo, por esto no entendí nunca la razón de ese accionar”, concluyó.