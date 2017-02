Una joven denunció que sufrió abuso policial en la Comisaría de Zonda

Una joven de 26 años denunció que fue detenida y luego sufrió abuso policial por parte de dos oficiales de la Comisaría 14ª de Zonda.

Celeste Ruz le contó a DiarioHuarpe.com que en la madrugada del pasado lunes, después de estar cenando con unos amigos y familiares, se dirigió junto a una amiga a una estación de servicio a cargarle nafta a una moto.

“La llevábamos al lado porque estaba pinchada. En eso se paró el móvil policial, se bajaron dos oficiales femeninas y nos pidieron el DNI. Después nos comunicaron que nos llevarían a la Comisaría para verificar nuestros antecedentes”, afirmó la joven.

No obstante, la única que fue trasladada a la Seccional 14ª fue Celeste. Una vez allí, “me hicieron pasar a una oficina y me pidieron que me desnudara completamente, incluso que me sacara la ropa interior, mientras yo lloraba y ellas se burlaban de mí”, continuó relatando.

Ruz aseveró que en ningún momento la dejaron que se comunicara con su familia e incluso, agregó, que una de las oficiales le dijo a la otra que en el informe pusiera que tenía golpes en la cintura. “Pero esto no era así”, expresó.

Posteriormente, las uniformadas le habrían pedido a Celeste que se vistiera y luego la trasladaron al calabozo. Con el pasar de las horas, una de las oficiales se presentó de nuevo y le pidió que volviera a desnudarse.

“Mientras, me escupían y me insultaban. Se burlaban de cómo iba vestida. Todo el tiempo me decían ‘para que te sirva de escarmiento negra puta y mentirosa’. Alrededor de las 4 de la mañana me dieron una colcha con olor a orina y llena de hormigas. Ahí me quedé dormida”, relató Ruz.

Después de pasar toda la noche encerrada en el calabozo, la joven recibió su ropa nuevamente a las 9 horas y luego fue trasladada a una oficina donde debió firmar una serie de papeles para obtener la libertad.

“Estaba asustada, confundida y con mucho miedo, por eso no dije nada más. Apenas salí de la Comisaría, vine a mi casa y les conté a mis padres. Después fuimos a hacer la denuncia en Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública”, relató.

Celeste Ruz agregó que hace unos tres meses, durante su fiesta de cumpleaños, tuvo un cruce con una de las oficiales de policía, momento en el que la uniformada le habría dicho que “esto no lo vas a pagar con una multa, sino yendo a la Comisaría”.