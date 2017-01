Uñac anticipó que multará a Barrick por el incidente en Lama

El gobernador Sergio Uñac habló esta mañana del incidente ocurrido el pasado día jueves en la mina Lama, de la Barrick Gold, y fue contundente al decir que esto terminará en una nueva sanción económica para la minera canadiense. También aclaró que han intimado a la empresa para que apure los trabajos solicitados por el gobierno en la zona en cuestión.

“El incidente se produjo en una zona donde no hay proceso de material. Se produjo en el túnel por donde fluye el agua y la intimación del gobierno fue para que eso esté cerrado en el menor tiempo posible”, dijo el gobernador. En este sentido añadió que “hubo una licitación que tuvo inconvenientes, pero que deberá acelerarse para el inicio de la obra. La provincia quiere una solución definitiva”.

Mientras que al ser consultado sobre la sanción que podría sufrir Barrick por este nuevo incidente, Uñac, fue certero al decir que “ustedes saben que la he multado, le he parado la actividad y obviamente se le vendrá otra multa. No lo estoy preanunciando solamente, estoy diciendo que sino están cumpliendo con lo que le corresponde, el Estado pondrá los ojos sobre la situación. La empresa tiene que hacer las cosas que tiene que hacer y bien”.