Uñac y Cornejo firmaron el acuerdo por el mosto

Finalmente, tras semanas de negociación entre los ministros de Producción de las provincias de San Juan y Mendoza, los gobernadores Sergio Uñac y Alfredo Cornejo firmaron el acuerdo por el mosto.

El gran problema era el tema del porcentaje de producción de uva que es destinado a la elaboración del mosto y la polémica clausula de compensación que tenían los bodegueros mendocinos y que les permitía reemplazar producción de mosto con otros mecanismo para equilibrar el precio del vino en el mercado interno.

Con este acuerdo, las provincias y los bodegueros se comprometen a destinar un 13 por ciento de la producción a la elaboración de mosto.

Por su parte, y antes de firmar el acuerdo, el gobernador Sergio Uñac dijo que “este porcentaje es el más bajo en los últimos años” y agregó que “estamos estableciendo un porcentaje bajo porque no hay excedente vínico, porque definitivamente los varietales finos no se pueden destinar a mosto, y esto es poner un piso bajo para que también las mosteras tengan que salir a levantar el precio. No tener un porcentaje asegurado o muy alto que les permita planchar el precio”.

Además, el gobernador dijo que este momento es el preciso para comenzar a dialogar y analizar un nuevo acuerdo por el mosto, algo que seguramente se pondrá en agenda de los funcionarios prontamente.