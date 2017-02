Docentes marcan la cancha: sin paritaria nacional, no habrá acuerdo en la provincia

La previa a la negociación paritaria entró en la recta final. Días atrás, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, confirmó que la misma comenzaría a partir del 15 de febrero con los gremios locales. Y aunque no precisó cuál será el porcentaje que se le ofrecerá a los docentes, el marco de referencia es un 18 por ciento.

Con este panorama, DIARIO HUARPE consultó con los tres gremios que intervendrán en la negocición: UDAP, UDA y AMET. De cada sector dejaron en claro dos cosas. Lo primero, es que sin que se haya resuelto la paritaria a nivel nacional, no habrá acuerdo en la provincia; y lo segundo, es que un hipotético ofrecimiento que ronde el 18 por ciento es “inaceptable”.

Desde UDA, el secretario general Roberto Rosas, aseguró “esta va a ser una discusión paritaria más seria que las anteriores. Nosotros queremos que haya paritaria nacional primero. Esto no significa que no nos reunamos con las autoridades pero no será para cerrar un acuerdo”.

“Lo que se está haciendo desde Nación es abandonar a la provincia a su suerte”, dijo Rosas, refiriéndose a la propuesta del Gobierno nacional a que cada provincia negocie por su cuenta.

Consultado por el porcentaje de incremento que se habla, Rosas fue contundente: “Rechazamos ese porcentaje que se habla del 18 o 20 por ciento. Es un piso insuficiente”. Pero no quiso hablar de qué número es el que solicitarán en la negociación.

Otro tema que también mencionó el sindicalista fue el Fondo Compensador Docente. “Necesitamos saber si se va a seguir pagando, si se hace cargo Nación o las provincias”, afirmó.

Por otra parte, desde AMET, Daniel Quiroga, estuvo en sintonía por el tema de la paritaria nacional: “Queremos que se resuelva primero en Nación y después hablamos acá”. Sin embargo, dijo que desde su sector pedirán un 35 por ciento de incremento salarial. “Esto es de acuerdo a los números de inflación registrada”, dijo Quiroga.

Por último, desde el gremio UDAP, reiteraron su postura (que está en consonancia con lo que solitica CTERA a nivel nacional) de que el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, convoque “de forma urgente” a audiencia de partes de lo que es la Comisión Paritaria Nacional.

A su vez, se posicionaron en contra de que el techo de la paritaria sea en el orden del 18 por ciento, algo que consideran insuficiente para los docentes que representan.