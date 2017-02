El municipio respondió que hizo las obras pero el concejal dice que son acequias

El pedido de explicación a través de la Justicia que hizo el concejal jachallero Jorge Morales por el tema de las defensas contra aluviones tuvo un nuevo capítulo que promete extender aún más el conflicto.

La Justicia mandó oficios tanto para Hidráulica, como a la Municipalidad y a la Fiscalía de Estado. La dos primeras para que determinen qué obras hicieron o no y la última entidad del Gobierno para que determine las responsabilidades de los primeros.

El plazo para que conteste la Municipalidad se venció y llegó con lo justo el descargo. Según contó el propio Morales, desde el ejecutivo departamental respondieron que si realizaron las medidas correspondientes (defensas).

Pero el mismo edil salió al cruce de la respuesta municipal. “Lo que hicieron no son defensas para aluviones, sino lo que hicieron son acequias. Estos son desagües que no sirven para las ocasiones a la que hacemos referencia. Y esto está comprobado por gente de hidráulica que informaron que no son defensas”, pronunció Morales.

Con esta escena, el conflicto parece tener un nuevo capítulo que podría desencadenar en otra acción legal.

Tras el pedido que hizo el juez Oritja, sólo la Fiscalía de Estado queda por responder pero si bien a Hidráulica como la Municipalidad les caducó el tiempo, la Fiscalía aún tiene días para poder contestar acerca de la responsabilidad de cada uno en los casos.