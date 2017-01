El Gobierno reflotará el abandonado barrio Gran Libertador

Una gran intención tenía el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Gobierno mostró su interés. Se trata de reflotar el barrio Gran Libertador, ubicado en inmediaciones de avenida Libertador y calle Meglioli, en el departamento de Rivadavia.

El IPV se lo planteó al Gobernador y éste le dio el visto bueno. Se trata del barrio de propiedad horizontal que comenzó a ser construido hace más de 20 años por la empresa constructora Esteban Tabani que luego quebró y no concluyó la construcción del barrio.

Ahora lo que se busca desde el IPV es determinar quiénes son las personas que poseen carpetas y son titulares de las mismas. Esto es para evitar cualquier tipo de especulación y la reventa de las carpetas antes de avanzar de forma concreta la construcción en el lugar.

“Tuve una reunión con la gente del barrio Gran Libertador y les dije que quiero el listado de postulantes. Me dijeron que lo presentaron en 2008 pero ahora no me trajeron nada, quiero el listado real. Tendrán que arreglar ellos quienes deben o no, quienes quedan adentro o afuera y yo antes de hacer cualquier cosa quiero saber quiénes son. No quiero que empecemos a reflotar el barrio y empiecen a salir los clasificados de venta de las carpetas”, contó Martín Juncosa, titular del IPV.

Lo que quieren evitar con esta medida es que se genere un mercado inmobiliario teniendo en cuenta la buena ubicación del barrio ya que son viviendas sociales financiadas por el estado.

Pero otra de las condiciones que pusieron desde el área que pertenece al Ministerio de Planificación e Infraestructura, es la del paso del nombre del terreno a manos del IPV. Es que desde hace algunos años, el IPV no construye en terrenos que no sean propiedades del instituto.

Las casas que queden libres, es decir que no tengan postulantes, serán ocupadas por el IPV para sorteos. El complejo fue diseñado para un total de 140 departamentos.

Hace unos 20 años comenzó a levantarse el barrio a través de un programa del IPV financiaba un 85 por ciento de la construcción y el 15 restante lo aportaba la gente. La empresa “Esteban Tabani” se fundió y quedó un anticipo financiero que puso el IPV que nunca fue devuelto por la desaparición de la empresa y tampoco sucedió eso con la Cooperativa de Viviendas San Juan.

Actualmente en el lugar sólo hay una familia cuidando el predio porque hay departamentos que se encontraban casi terminados pero en la parte del fondo del barrio falta más de 60 por ciento de la construcción. Estos números, sumados al abandono del estado y los nuevos parámetros de control de los servicios (por ejemplo el gas), la construcción levantada ronda el 30 por ciento del total del barrio.