Los basurales ubicados al oeste de La Bebida siguen creciendo

“Ya no sabemos que más hacer y ya estamos cansados de esperar. Es más, ya nos estamos convenciendo de que los funcionarios que nos representan en la provincia y el municipio o son inoperantes, o hay algo que nosotros no sabemos y que da lugar a sospechas por los silencios y complicidades”, dijo indignada una de las vecinas de la zona. Y realmente no es para menos su estado de indignación, porque como ella y todos los vecinos de la zona remarcan: “La ilegalidad se está cometiendo y nadie reacciona o acciona en su contra”.

Es preciso recordar que DIARIO HUARPE viene escuchando y haciéndose eco del reclamo desde hace más de dos años. Incluso, en una oportunidad, en la gestión municipal anterior, la zona se limpió, pero la gestión, como las otras que involucrarían la erradicación del problema para siempre, quedaron en el olvido y el basural se volvió a formar.

Los vecinos, con mucho criterio, le piden a la Policía de San Juan, a los inspectores y/o funcionarios de Medio Ambiente, a los funcionarios del Municipio de Rivadavia, a los del Ministerio de Turismo o cualquier área de Gobierno provincial, que actúen, ya que todos ellos cuen­tan con las herramientas institucionales, legales y políticas pa­ra remediar el lugar, que en definitiva, es una vergüenza provincial. Porque justamente está al paso de varios sitios turísticos como son el Jardín de los Poetas, la quebrada misma, el Au­tódromo, la Cabeza del Indio, el Mirador, la Hostería y/o futura oficina de Turismo, el Camping Municipal, más los departamentos de Zonda y Ullum.

“Yo creo que la primer medida”, su­girió otro vecino, “sería que el municipio intime al o los propietarios de los terrenos para que los cierre con alambrado, y luego comenzar con la limpieza y remediación. Incluso y en el mientras tanto, el municipio debería colocar contenedores en la zona para que las personas que llegan al lugar a arrojar los residuos lo hagan en estos aparatos y no que los tire a la orilla de la calle”.

Para los funcionarios que quieran actuar, los basurales se encuentran a ambos lados de la avenida Ignacio de la Roza, al oeste de La Bebida, en el departamento de Rivadavia. Del lado norte, desde la ripiera Diamante Giuliani hasta ca­si llegar a la bodega Romero, y del lado sur desde el Neuropsi­quiá­tri­co hasta casi calle Morón.