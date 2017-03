En plenario, los docentes de UDAP analizaron la propuesta del gobierno

Luego del ofrecimiento que realizó el gobierno de la provincia, del 18 por ciento a pagar en dos cuotas durante los meses de marzo y agosto, los docentes nucleados en UDAP tuvieron su plenario para analizar los pormenores y dar una respuesta el próximo martes, cuando vuelvan a verse las caras en paritaria.

La propuesta del ministro Felipe de los Ríos y Roberto Gattoni fue concreta. Un incremento del 18 por ciento a pagar en dos cuotas, 13 por ciento a partir del corriente mes y los 5 por ciento restante a partir de agosto. De manera escalonada, al igual que se da inflación, según dijeron los funcionarios. Además existió el compromiso de pagar el ex Fondo Compensador Docente de $1.405 y que, un tercio de ese importe, vaya al recibo de sueldo con todos los descuentos pertinentes a cargo del estado local. Como así también garantizar el Cargo Testigo en $9.672.

Tras esto, los docentes de UDAP, analizaron la propuesta y decidieron bajar esto a las bases para que decidan si aceptan o no. “El plenario emitió un mandato que se lleva a las bases y hasta el martes, a las 11 de la mañana, hay tiempo de recibir las actas. Además se avaló todo lo actuado por el secretariado de UDAP. No hemos realizado ejemplos de cuánto significaría el aumento en cada docente, ya que cada caso es particular, pero se explicó los pormenores de la propuesta. Ahora serán las bases las que decidan”, dijeron desde el gremio docente.

Vale decir además que, tal cual adelantó Julio Roberto Rosa, desde UDA, el lunes recién realizarán el plenario. Aunque sí aclaró que nunca una propuesta escalonada fue bien recibida por los docentes.