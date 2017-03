Soler sobre Carrizo: “Tiene que ganar una elección para ser intendente”

Es descabellado pensar que una persona que recién sale de estar internado por casi 30 días tras un grave estado de salud retorne a su lugar de trabajo antes que a su casa. Pero así lo vivió Leopoldo Soler, el intendente de Ullum, que después de pasar al menos dos semanas en terapia intensiva y soportar tres intervenciones quirúrgicas retornó a la municipalidad inmediatamente después de haber abandonado la clínica tras el parte médico.

El departamento no pasó uno de los mejores momentos porque Alfredo Carrizo, presidente del Concejo Deliberante, asumió la conducción del departamento y comenzó a realizar cambios en empleados contratados y funcionarios.

Inclusive hasta una acusación de despido por discriminación llegó a trascender. Esta fue una de las causas que motivó a Soler volver rápido al municipio. “Pude sentir que la gente volvió a tener esperanza. Mucha gente que trabajaba de repente los dejaron sin trabajo y no es así, hoy en día hacer eso es condenar a una familia a la miseria”, dijo Soler a DIARIO HUARPE.

Soler y Carrizo juntos, previo a la internación del intendente

“Muchos deben haber pensado que mi enfermedad me sepultaba o catapultaba, pero no fue así. No hay que darle importancia a lo que pasó”, dijo Soler.

Carrizo también es parte del partido Producción y Trabajo; y llegó a ejercer el Ejecutivo de Ullum por ser presidente del Concejo Deliberante. Pero tras lo acontecido, el intendente siendo picante, fiel a su estilo, sostuvo: “Ahora (por Carrizo) tiene que ganar una elección para ser intendente”.

Las decisiones ejecutadas por Carrizo sorprendieron a más de uno y a Soler le “llamó mucho la atención porque Patito, como le digo (a Carrizo), es un tipo consustanciado con la gente más humilde y de golpe tomar estas actitudes me llamó la atención. Hubo gente que no la pasó bien”.

Pero en la otra vereda, dejando el poder político en Ullum, Alfredo Carrizo mencionó que hay que respetar lo que dice la ley, aduciendo una certificación médica del estado de salud de Soler. Pero además, sostiene que hay que realizar una sesión en el Concejo Deliberante para anular la ordenanza que lo puso a él al frente del Ejecutivo, algo que el propio Soler dice que no es necesario. “Yo no quise discutir con él por el estado de salud en el que venía”.

“Legalmente él (por Soler) todavía no vuelve a sus funciones pero igual ha despedido gente y nombrado de palabra algunos funcionarios (Sec. De Gobierno y Sec. De Obras). Le cambió las cerraduras a la oficina y no me dejó que hagamos un traspaso como corresponde”, indicó Carrizo.