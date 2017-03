Veteranos de guerra reclamaron por falta de prestaciones en el PAMI

Unos 70 veteranos de guerra de la Agrupación 2 de Abril se manifestaron en este jueves en la sede local de PAMI, en avenida Córdoba y calle Mendoza, en pleno centro capitalino, debido a la falta de prestaciones que tiene que brinda la obra social.

En diálogo con DiarioHuarpe.com, Andrés Gazzo, en representación de la agrupación de ex combatientes, contó que mes a mes, al veterano “le descuentan casi 800 pesos pero desde el mes de junio al mes de octubre del año pasado inclusive, el 80 por ciento de los servicios se encuentran suspendidos y desde noviembre en adelante, están totalmente cortados y el descuento se sigue haciendo”.

“Nos enteramos por escrito que el Colegio Médico que lamentablemente eran 8 meses de atraso del pago y no tenían espalda para aguantar, por lo que se cortaban las prestaciones. A raíz de eso, no hubo respuesta por parte de PAMI, iniciamos una causa en la Justicia Federal, se ordenó el pago y la restauración de las prestaciones pero hasta el momento no se ha hecho”, indicó Gazzo.

El representante de los ex combatientes contó que los derivaban a un hospital público pero cuando saltaba que tenían obra social, no los atendían. “En agosto del año pasado falleció un veterano de guerra en medio de esto. Estuvo 15 horas en una guardia de un hospital, no había lugar para atenderlo y había que trasladarlo pero eso no pasó. Es lamentable que a un héroe de guerra que no lo mató el enemigo, las bombas, los cañonazos y el combate, lo mató la negligencia de gente del PAMI local que no colaboró con un traslado a otro nosocomio”, se lamentó.

El veterano contó que pudieron hablar con Julio Pascual, director de la sede local del PAMI, y dijo que “entendemos que Pascual es solo la cara visible aquí y esta cuestión, el pago, se tiene que resolver en Buenos Aires. Él nos manifestó que habló con los superiores y nos trasladó que la deuda la iban a pagar en estas horas”.

Otra cuestión que surgió es que los veteranos se enteraron que la obra social no tenían convenios firmados con todos los colegios que brindan las prestaciones. “Esto, una vez se regularice el pago, nos dijeron que iban a firmar convenio con todas las colegiaturas”, indicó.

Los veteranos de guerra ahora solo esperan por la respuesta por parte de las autoridades nacionales de PAMI, quienes tienen que regularizar la deuda.