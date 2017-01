Artistas callejeros se convocaron en apoyo al joven detenido en la peatonal

Durante la jornada del miércoles, un joven fue noticia por ser detenido cuando realizaba un número de percusión con tachos de pintura en plena peatonal. Si bien, algunos transeúntes le dieron su apoyo al joven oriundo de Santa Fe, en las redes explotó la bronca de los sanjuaninos al ver que, de forma calmada y sin resistirse, Martín Almirón era trasladado a la comisaría 1era. Por esto, en la tarde del jueves, una gran cantidad de artistas locales se autoconvocaron para realizar un reclamo grupal en la Plaza 25 de Mayo.

“Esto es algo común en nuestra provincia. No molestamos a nadie y mucha gente se para a mirar lo que hacemos, no se entiende porque nos tenemos que retirar”, señaló uno de los malabaristas, ante el aplauso del resto.

Uno de los puntos principales por los que se congregaron los artistas es la necesidad de reclamar mejor atención en lo que respecta a habilitaciones para poder ejercer la actividad. “Yo fui muchas veces al municipio pero siempre me daban un permiso para ese día, o directamente no me atendían. Por eso fui directamente a tocar”, señaló Almirón, el joven detenido, en diálogo con DiarioHuarpe.com.

Por esto, cansados de la situación, los artistas se convocaron a partir de las 20, en la esquina lindante a calle Mendoza y Mitre. “Esto no me ha pasado en otras provincias. Está en los videos, nunca dije nada, ni me resistí, y me llevaron a las rastras al patrullero”, dijo el percusionista.

Para los artistas, esto es algo común que debe atravesar cualquiera que pase por la provincia a realizar este tipo de actividades: “Nosotros conocemos donde ponernos porque ya hemos sido llevados y entendemos donde estamos menos expuestos, es indignante que sea así”, dijeron mientras la policía advertía el movimiento.

En este tema Almirón es un caso más que, según lo que comentan los artistas, termina por crear deseos de no volver a San Juan.