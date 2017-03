De los Ríos, enojado por el nuevo paro docente pese “al esfuerzo provincial”

El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, expresó su fastidio por la adhesión de UDAP al paro nacional convocado por Ctera, previsto para los días 15, 16, 20 y 21 de marzo, y decretada en medio de las paritarias que se están desarrollando en la provincia.

“Esta medida nacional no tiene que ver con algo que en la provincia está sucediendo. Nosotros no somos el gobierno nacional, no fijamos paritaria nacional. El ministro de la Nación es Bullrich, no De los Ríos. Ni tampoco hemos propiciado que no se abran las paritarias, muy por el contrario”, afirmó.

El funcionario recordó que en la última reunión del Consejo Federal de Educación, celebrada en Mendoza, él mismo junto a sus pares de las demás provincias solicitaron la apertura de la paritaria nacional “porque estamos convencidos que el diálogo es lo único que lleva a la solución”. “El no escuchar y el confrontar, no sirve”, añadió.

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario, no solamente en la propuesta salarial. Mañana el Fondo Compensador de marzo, sin que la Nación haya enviado siquiera el 25% que se comprometió a pagar, va a estar acreditado. Este es un mensaje muy claro que a nosotros nos interesa la educación, que nos interesan los docentes y que no tenemos nada que ver con este tema de la paritaria nacional”, subrayó De los Ríos.

Además, el titular de Educación reflexionó: “Si la Nación sigue todo el año con esta postura de no atender a los gremios, ¿nosotros no vamos a tener clases durante todo el año cuando estamos cumpliendo?”

“La Provincia va a hacer el mayor de los esfuerzos para garantizar las clases. Lo que no podemos es nacionalizar un reclamo en la provincia y provincializar parte de la solución que no dio la Nación. Es una contradicción que debe entender el sector”, dijo.

De los Ríos manifestó que “estamos obligados a prestar el servicio educativo”, a la vez dejó entrever que el Gobierno podría mandar a descuento los días de paro.

“Tendremos que ver el lunes porque para adherirse deben hacerlo por escrito. Cuando nos sentemos el martes en la nueva reunión paritaria nos deberán decir qué decidieron y veremos cuál será la indicación del Gobernador porque el Fondo Compensador, sin que haya llegado de Nación, está acreditado en los cajeros”, cerró.

