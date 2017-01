Inspectores de Hidráulica analizan el conflicto por el agua en Sarmiento

En diálogo con el titular de Hidráulica de la provincia, con­firmó que ya están estudiando el caso del particular que rompió la canaleta comunera en Sarmiento y dejó sin agua a centenares de personas y productores. Los inspectores es­tán evaluando en campo la pro­blemática y en unos días tendrán el informe final.

“De la semana que viene no va a pasar la culminación del informe final”, dijo Maximiliano Delgado, “y este va a ser fundamen­tal para determinar cómo es la si­tuación y si hubo o no ilegalidad en el proceder del particular que rompió el canal”.

Delgado aclaró que la evaluación también va a determinar si la canaleta en cuestión es de la junta de riego departamental o de Hidráu­lica, un dato que determinará la jurisdicción y la competencia del litigio. Es decir, si toma el caso el juez de paz de Sarmiento o la Jus­ticia provincial.

En cuanto a la vertiente, que se en­cuentra en la localidad de Los Berros y que el particular también dice que es suya, el director de Hidráulica contó que se le ha pedido toda la documentación que ten­ga en relación a esa afirmación. “Te­ne­mos que analizar todo para que el caso quede bien aclarado, porque hay casos en los cuales las vertientes sí pertenecen a particulares y hay otros en los que no, y que son del Estado provincial”, expresó Delgado.

Es preciso recordar que el propietario del diferimiento ubicado en la localidad de Cañada Honda, de apellido Tacheret, habría roto la añeja canaleta porque se adjudica la propiedad de la vertiente. Argu­men­tando que esos son sus terrenos y que por lo tanto no va permitir que nadie use el agua que nace en sus tierras. Esta decisión arbitraria ha afectado a centenares de personas que se encuentran aguas abajo de la vertiente, como también a pequeños productores agrícolas y caleros de la zona.

“Tenemos urgencia en resolver este caso”, manifestó Delgado, “porque el perjuicio es grande y en juego está la subsistencia de varias familias y productores de la zona”, sentenció.