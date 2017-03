Los ex combatientes sanjuaninos de Malvinas regresarán a las islas

El año pasado tuvieron la primera experiencia, cuando los excombatientes de Malvinas más algunos funcionarios provinciales pudieron llegar a las islas para conmemorar el Día del veterano de guerra y caídos en Malvinas. Según se anunció en Casa de Gobierno, este año se repetirá la experiencia.

Encabezado por el gobernador Sergio Uñac, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi y la secretaria de Relaciones Institucionales, Elena Pelletier, además de ex combatientes y familiares de los mismos, se dio el acto donde se confirmó la vuelta a las Islas Malvinas.

“El segundo viaje a Malvinas estará destinado para veteranos de guerra de Malvinas, que sean nativos y aquellos no nativos pensionados. A la vez, habrá un cupo para familiares de los caídos en Malvinas que puedan acreditar el vínculo. Deberán tener el requisito de la residencia en la provincia, que deberá ser mayor a los 5 años y los requisitos de rigor como DNI, certificado de ex combatiente, no haber realizado el viaje con anterioridad organizado por la provincia“, explicó Pelletier.

La metodología para elegir a los que van a participar finalmente de este segundo viaje será por sorteo y también se va a dar un destaque a las instituciones. En este punto se aclaró que las instituciones que estén con personería jurídica van a poder proponer a dos ex combatientes que integren la delegación.

La particularidad de este viaje es que será de territorio argentino a Malvinas, es decir que partirán desde San Juan, de ahí a Buenos Aires, a Río Gallegos y finalmente a las Islas Malvinas.

Por último, el gobernador Sergio Uñac se refirió al viaje y dijo que “lo más difícil en el Estado es hacer que un hecho se convierta en política de Estado, que trascienda las gestiones y trascienda las personas. Lo que le pedí al ministro Baistrocchi y ya están trabajando en poder hacerlo es que más allá de cuanto uno pueda estar en el desempeño de este cargo, podamos dejar un decreto que institucionalice, por los tiempos de los tiempos, la posibilidad de que todos los años podamos hacer un aporte para mantener viva la llama de nuestra querida República Argentina, donde dentro de ella están nuestras queridas Islas Malvinas“.

EL SUEÑO DE VOLVER

El presidente del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (C.E.A.S.), José Riveros, habló con DiarioHuarpe.com y felicitó la iniciativa del gobernador Uñac de que este viaje a las islas sea una política de Estado.

“A mi me tocó volver el año pasado. Regresar al lugar donde estuve en el frente de combate y son muchas cosas que siente tu cuerpo pero como veterano de guerra es muy importante este gesto, que queda uno pueda ir a recuperar, ver el lugar donde estuvo, porque no se tuvo tiempo de ver el lugar o saber como era por el trajín de combate“, dijo Riveros.

“Es muy importante el gesto de que esto se siga llevando en el tiempo. Estamos super contentos porque aquellos que puedan van a poder estar y ver las islas“, finalizó diciendo el ex combatiente.