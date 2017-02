Pasión por el fútbol y una promesa, el origen del Grupo Boomerang

Si hay algo que nos caracteriza a los argentinos, es la solidaridad. Y los sanjuaninos no son la excepción. Hace 6 años, se conjugó la pasión por el fútbol y una promesa, y así nació el Grupo Boomerang, un grupo de jóvenes que se dedican a viajar a las poblaciones más alejadas y de difícil acceso de la provincia para llevar donaciones, hacer actividades y compartir con los más vulnerables.

Hace unos años, Yamil Yafar, un sanjuanino de 26 años, prometió que si Boca ganaba la Copa Libertadores, “tenía que hacer un acto de bien”, según lo que contó a DiarioHuarpe.com. Y así fue, el equipo de sus amores ganó y de a poco fue tomando forma este proyecto solidario.

Lo primero fue juntar donaciones a través de Facebook. En esta campaña logró tener muchísima convocatoria, al punto de que “ya no sabía qué hacer con tantas donaciones que me llegaban”. Así se juntó con tres amigos más, y al tiempo nació la idea de llevar esas donaciones a lugares alejados. Como no tenían transporte, fueron ayudados por otro grupo similar, “Grupo Sol de Mayo” y en su primera travesía llegaron a una escuelita rural en Las Chacras, Caucete.

El Grupo Boomerang, tiene ese nombre porque “todo lo que va, vuelve”, como explicó Yamil. “Nuestra idea era llevar donaciones a la gente más necesitada pero con la idea de compartir tiempo con ellos, porque están en lugares tan alejados que nadie los visita”.

Así, pasaron los años y cada vez más gente se sumó a esta idea. Hoy son 15 personas las que integran este equipo solidario, en su mayoría jóvenes, de 20 a 35 años. Y han recorrido lugares como Guanacache, Tupelí, Encón, Sierra de Chávez, Retamito. “Creo que no nos quedan lugares nuevos por recorrer en San Juan”, comentó Yamil. Entre sus travesías más destacadas, está su viaje por Sierras de Elizondo, a donde llegaron tras nueve horas de viaje en mula. También, llegaron a visitar la aldea guaraní Amanecer, en Misiones. “Una de las experiencias más maravillosas que pudimos tener“. Y adelantó: “queremos dejar nuestro granito de arena, así que tal vez este año volvamos”.

El grupo se sustenta a base de donaciones de empresas de amigos y conocidos que se entusiasman con la idea. También, para sus campañas más especiales, realizan eventos, té bingos y otras actividades para convocar a la comunidad sanjuanina a participar. “No tenemos fines de lucro ni trabajamos auspiciados por ninguna facción política” subrayó Yamil, quien además trabaja en una empresa familiar de viajes.

“Cada viaje es una experiencia nueva y reconfortante. Nos gusta pasar tiempo con la gente a la que visitamos, poder jugar con los chicos y darles lo mejor que podemos, por eso siempre volvemos a cada lugar”.