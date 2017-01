Predicciones 2017: si querés saber qué te depara el año, entrá en la nota

La astróloga sanjuanina Mara Barros es conocida por sus predicciones y como no podía faltar, dio lo que le depara a cada signo para este año que recién comienza.

Según explicó la astróloga, este 2017 será un “año de búsqueda de equilibrio, diplomacia, justicia y amor en todos los ámbitos. El amor será el motor en todas las iniciativas de cambios y realizaciones”.

En este sentido, Mara afirma que este será un año para arreglar asuntos de pareja o familia, para volver con amigos distanciados y disfrutar de la amistad.

“El 2017 es un año para crecer y arreglar asuntos del corazón. No dejen de hacerlo”, asevera la astróloga.

A continuación te damos las predicciones para cada signo del Zodiaco en este año en curso:

ARIES

Enérgico por naturaleza, buscará constantemente el equilibrio y no siempre lo logrará. Sus metas son claras y concisas. debe trabajar para lograrlas. Los obstáculos estarán acechando. los deportes fuertes y arriesgados como le gustan, serán una buena terapia para superar las pruebas. En su casa, la pareja y las asociaciones, encontrará la contención y el amor que necesita para sentirse bien. Hasta el 10 de octubre de 2017 muy bien estará aspectado por el planeta júpiter de la suerte en el amor. A disfrutar.

El sexo es su fuerte y su debilidad y sólo logrará gozo si es por amor. su agresividad está en baja, lo que le hará lograr múltiples relaciones y satisfacción en asociaciones que le den impulso a su gran creatividad y éxito. Urano el planeta de los cambios sigue en su signo. Aceptarlo con calma.

TAURO

Aprovechar el año será una consigna constante. Hasta el 10 de octubre de 2017 podrán lograr lo que se propongan. Luego viene una etapa de pruebas y dificultades que durará hasta el 7 de noviembre d 2018. Mientras tanto el año de libra, regido por Venus, el planeta del amor, como rige a tauro, les dará la oportunidad de muchas satisfacciones a nivel de relaciones en lo social y económico. Algunos períodos del año serán muy exitosos en los negocios.

Su familia y amigos serán su cable a tierra y buscarán siempre la paz, el equilibrio, la concordancia y la justicia. Respecto a esto es muy bueno para iniciar o reclamar juicios. Se dedicarán a mejorar y embellecer su casa y oficina. El arte estará en alza, de ahí que todos los artistas o artesanos de este signo, tendrán triunfo y ocasiones de crecer. Estarán atentos a señales del destino, siempre. júpiter de la suerte no los desamparará. Lo lograrán.

A partir del 11 de octubre, cuidado, comienza vuestro año opuesto, el año de escorpio, lo que les traerá dificultades y pérdidas, pero ganancias en el amor hasta el 7 de noviembre de 2018.-

GÉMINIS

Excelentes novedades para los geminianos, los dueños de la comunicación. Les espera un año lleno de oportunidades para aprender, realizar, conquistar, gozar y compartir. Año de realizaciones en general. aprovechen las influencias de júpiter en libra, un signo afín.

Conocerán nuevas personas que los llevarán a vibrar en nuevos lugares y tendrán vivencias maravillosas. Puede que llegue el verdadero amor y el idilio sea bello y placentero. Si desean casarse o formar pareja, es el año ideal. Lo mismo si desean viajar, iniciar negocios nuevos. Muy bueno para los que trabajan en los medios de comunicación. Es inmejorable la ocasión de destacarse y crear.

En lo político, los que trabajen verán buenos resultados.la influencia que ejercen sobre los demás es perfecta por efecto de vuestra dialéctica. Lo malo, las aventuras, dejar librado al azar. saturno desde sagitario, vuestro opuesto, los puede hacer fracasar. pueden evitarlo.

CÁNCER

Año variado para los cancerianos. con muchos vaivenes emocionales. Deberán apostar a la calma, la reflexión y defender siempre su hogar y familia que es vuestro cable a tierra. Tendrán oportunidades de crecimiento, pero no sin algunas trabas que, con vuestra voluntad, sabrán sortear. No es año para grandes emprendimientos ni comienzos, sino de conservar lo que tienen.

La luna, vuestro regente, los pondrá aún más sensibles y emotivos y éso gravitará en vuestro rendimiento. apuesten a pequeñas metas y de ahí vayan creciendo, poco a poco para lograr buenos resultados. Prepárense y si tienen algún proyecto importante vayan programándolo para realizarlo a partir del 11 de octubre , en que Júpiter el planeta de la suerte ingresa en escorpio, un signo afín que les dará por un año mucha felicidad y satisfacciones profesionales, laborales y amorosas.

LEO

comienzan el año disfrutando de la familia y amistades, con viajes y placeres en general. en marzo y abril oportunidades de convenios ventajosos a nivel laboral. Buenas relaciones en el amor y el sexo. Sois generosos con los cercanos pero algo tacaños con los más lejanos, cuidado la caridad debe ser para el que la necesite. Será una forma de crecer, compartir su buena fortuna. No se ven nubes en la etapa que comprende 1 de enero al 10 de octubre. luego el año de júpiter, el planeta benefactor y magnánimo, ingresa en un signo que es adverso, me refiero a escorpio.

Deberán luchar a partir de entonces, por conservar lo que tienen, con esmero hasta el 7 de noviembre del 2018. pueden haber pruebas y obstáculos, pero no decaigan.poseen la fuerza y voluntad para salir victoriosos de estos estados contraproducentes. ahí deberán redoblar vuestro carisma, calidez y paciencia.

VIRGO

Un año para recoger la cosecha de lo sembrado en su año. El planeta Júpiter en su casa II del dinero, les dará la oportunidad de éxitos y logros importantes. Siempre tan reflexivos y organizados, nada los agarrará de sorpresa. Sus metas prácticas están en ejecución y con sus afectos los une la paz y fidelidad.

Tranquilos transitan la vida dando todo de sí. son serviciales y a veces sufridos, con cargas afectivas que les cuesta dejar. ya es un karma para ustedes y lo llevan a cuestas con valor, paciencia, amor y estoicismo. Son los eternos sacrificados del zodiaco, pero tienen la fuerza y voluntad para superar todo.

Prácticos y fieles a sus principios e ideales, van por la vida con valor y orden, ayudando a otros. el prójimo no les es ajeno, menos las dificultades, pues la conocen como a la palma de su mano. En el amor se brindan y tendrán excelente respuesta. Es un año de aprendizaje y placeres. La belleza, la estética y el amor, los distinguirá y harán gala de sus poderes.

LIBRA

Lo mejor para ustedes. Es vuestro año. El año en que Júpiter, el planeta de la suerte, los visita y les da grandes oportunidades de cambio y renovación. La búsqueda del equilibrio, la armonía, la diplomacia y la justicia serán sus objetivos permanentes y lo lograrán. Verán la justicia que durante años fue postergada. ocurrirá en todos los ámbitos, y eso es lo grandioso.

El signo de la balanza tendrá la oportunidad de lograr lo que se proponga. No se debe dormir en los laureles, sino avanzar aprovechando todas las ocasiones de progreso, tanto en el amor como en el trabajo y la profesión. Es el momento de conseguir la casa, el auto, un nuevo amor, casarse o divorciarse en buenos términos. Estarán proclives a engordar, cuídense con dieta y ejercicios, vuestro cuerpo lo merece.

Pueden destacarse enormemente los artistas en general y todas las expresiones de estética y belleza. Estará en alza el buen ánimo de la gente y éso hará que se sientan más felices en contacto con el prójimo. Los negocios estarán en alza y puede haber ascensos en el trabajo.

Llenos de luz y optimismo avanzarán sin prisa y sin pausa. A partir del 11 de octubre, en el mes de libra, comienza el año de escorpio que les traerá suerte en el dinero y las finanzas. Lo único a cuidar es la salud por exceso de trabajo y oportunidades.

ESCORPIO

Ustedes tienen un año para prepararse. Júpiter a partir del 11 de octubre les marcará el comienzo de un ciclo maravilloso. vuestro año.

El planeta de la suerte visita a cada signo cada doce años y después de dejar a libra, ingresa en vuestro signo hasta el 7 de noviembre de 2018. a esperarlo con fe y esperanzas.planeen todo lo que deseen, lo escriben, lo dibujan. Trabajen con la mente.

Tendrá la oportunidad de lograr metas en el amor, lo social, el trabajo y las conexiones con el extranjero. No tienen que quedarse. Es una única oportunidad que no vuelve en doce años más. Estarán más vulnerables y añorando el amor que pueden lograr si dejan el rencor y el pasado adonde debe estar, en el pasado. Vuestra intuición es muy valorable, utilícenla para lograr vuestros objetivos. Un año para metabolizar, dejar atrás lo malo, los sinsabores y apostar a gozar de la vida y crecer.

SAGITARIO

Los centauros, así llamados, apuntarán bien su flecha pero les costará llegar al blanco. Esas dificultades las crea Saturno, el planeta de las trabas y la maduración en vuestro signo, desde hace un año y medio, y que seguirá con ustedes hasta el 20 de diciembre de este año.

A veces pareciera que ya no tienen paciencia para soportar las pruebas, pero lo harán. Están regidos por júpiter el planeta de la suerte que los ayuda en la casa x desde libra un signo amigo, que les dará la oportunidad de estar más atentos a los demás, sin tanto egoísmo y gozando los placeres del amor, la amistad y la belleza en general, los artistas del signo están de parabienes.

Sagitario sigue pegado al pasado en el amor y es una materia pendiente que no termina de aprobar.en los negocios tendrá suerte. será buen consejero en su trabajo con sus subalternos. son sus dotes de psicólogo. El gran filósofo del zodiaco. Tendrá ocasión de meditar y lograr respuestas a sus interrogantes de la vida y el universo todo. Los medios de comunicación le darán buenas oportunidades de progreso. deberá buscar su yo interior y encontrar ahí la paz que necesita.

CAPRICORNIO

Constantes y serios, perseverantes y con mucha lógica y control mental, se encontrarán conque el año es un poco adverso, pues la suerte les puede hacer esquiva por cuanto el planeta de la suerte está en libra, uno de vuestros opuestos. Sin embargo habrá etapas de logros y oportunidades de crecimiento que no deberán dejar pasar, una en mayo y otras a fines de agosto y septiembre.

El fin de año los encontrará con más entusiasmo y menos trabas. Deberán estar dispuestos a jugarse en el amor. Puede que aparezca ese alguien que hace tiempo esperan. Demuestren lo que sienten y díganle lo mucho que lo quieren y desean estar con él. El amor debe expresarse no sólo con palabras sino con gestos de afecto. es vuestro problema. A veces un poco duros no demuestran sus sentimientos y pierden quizás el amor ideal. Plutón en vuestro signo los pone más calculadores y agresivos, con cierta veta de crueldad. A veces un poco duros no demuestran sus sentimientos, quizás por miedo a sufrir y puerden el amor ideal.

Constantes en sus metas. a pesar de las dificultades lograrán lo que se propongan, no sin esfuerzo. si tienen pérdidas, se levantarán como el ave Fénix. Después del 10 de octubre estarán mejor aspectados y desaparecerán las trabas y obstáculos.

ACUARIO

Emotivos y ciclotímicos, dueños de libertad y optimismo van con la vida con visión de futuro. Son visionarios. Un adelantado para su época. Este año en que el planeta de la suerte está en libra, uno de los signos afines de acuario, le dará a este signo oportunidades increíbles de crecimiento y expansión. Lograrán metas insospechadas sin mucho esfuerzo y el universo conspirará a su favor. Cuidado con las mentiras y estafas en la credibilidad de las personas, podría volvérseles en contra. Apuesten con sinceridad a ayudar a otros en superarse y crecer.

El Amor estará junto a ustedes en todo vuestro entorno, dándoles una energía especial que deben corresponder y disfrutar al máximo. año de conocer el amor o concretarlo en felices parejas. También mejorarán las relaciones con la familia y en el trabajo. Finalizan la carrera y se abren puertas en el trabajo y la profesión. No se queden, pues a partir del 11 de octubre y hasta el 7 de noviembre del 2018, no tendrán tanta suerte y ocasiones para disfrutar, sino algunas pruebas y vallas.

PISCIS

Intuitivos e hipersensibles, románticos y melancólicos tienen al planeta Neptuno, su regente, haciéndolos más sensibles todavía. Nobles y a veces duales, los pecesitos tienen con Júpiter en libra, suerte en la casa de la salud y el trabajo. Ahí deberán poner la mayor parte de sus energías para crecer.

A partir del 11 de octubre se abre un panorama maravilloso de éxitos y amor, por cuanto el planeta de la suerte ingresa en escorpio, su amigo de siempre. Hasta el 7 de noviembre del 2018 resolverán problemas, iniciarán nuevas carreras o negocios, nuevos amores y casa propia.

Vendrán muchas oportunidades de progresar que deben aprovechar al máximo. Un año fantástico y pleno de vivencias positivas. Bueno para dejar atrás el año opuesto que pasó y apostar a la felicidad y el logro de proyectos y sueños. Ustedes pueden. El universo todo está a vuestro favor y se fueron las nubes de las dificultades.