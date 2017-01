San Martín es uno de los clubes de primera que no podrá incorporar jugadores

La Asociación del Fútbol Ar­gen­tino dio a conocer ayer una nómina con todos los clubes que tienen regularizada su deuda con la AFA y, en consecuencia, tendrán la posibilidad de incorporar jugadores en el presente mercado de pases.

Son 16 las instituciones de la máxi­ma categoría que tendrán la posibilidad de habilitar a los futbolistas contratados: River, Boca, Belgrano, Aldosivi, Godoy Cruz, Ti­gre, Atlético de Rafaela, Ro­sa­rio Central, Patronato, Sar­mien­to, Temperley, Racing, Atlético Tucumán, Unión, Talleres y De­fen­sa y Justicia.

En dicha lista no se encuentra San Martín que, hasta que no regularice, no podrá usar sus refuerzos (hasta el momento sólo Matricardi).

Por consecuencia, Independiente, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Gim­nasia, Newell’s, Lanús, Quil­mes, Banfield, Huracán, Arsenal, Co­lón, Olimpo y San Martín de San Juan serán quienes quedarán marginados de la chance de comprar jugadores, al menos hasta que salden el 25 por ciento de la deuda que mantienen.

El comunicado.