El joven detenido por tocar la batería en la peatonal había pedido permiso

Martín Almiron, el joven que desde hace días se presenta en la peatonal a tocar la batería con los tachos, fue detenido este miércoles por efectivos policiales ante la mirada de quienes transitaban por la zona. Esta situación, según comentan algunos, podría haberse evitado si hubiera pedido el permiso correspondiente. El problema es que el chico si lo hizo y reiteradas veces pero nunca tuvo respuesta.

Justamente, pasadas las 9 de la mañana, Almiron, en su cuenta de Facebook, daba cuenta del trámite fallido.

“Recién vengo de la Municipalidad de San Juan Capital, de la parte de cultura. Fui a las 9 am a pedir permiso para tocar en la peatonal (es algo que no comparto, pero me obligan a hacerlo) y resulta que la persona que da los permisos, no había llegado, nadie sabía a qué hora podía llegar, esperé una media hora y me dijeron las personas que me atendieron ahí que por ahí llegaba más tarde, después me dijeron que creían que solo Martes y Jueves dan los permisos, me tomaron los datos. Venite mañana concluyeron”, publicó Almiron.

Pero eso no fue todo, el joven ya había asistido reiteradas veces a pedir la habilitación pero no tuvo respuesta, algo que pone el acento en los responsable de este tipo de permisos.

“El viernes pasado también fui a pedir el permiso, y resulta que estaban de licencia. Hoy otra vez voy a ir a tocar sin permiso, y me tengo que enfrentar otra vez con los inspectores y la policía. ME PARECE TOTALMENTE INJUSTO TODO ESTO. ¿Permiso para tocar en un lugar público? ¿Por qué necesitan controlar todo? ¿POR QUE ESTÁN MATANDO EL ARTE DE ESTA MANERA? Mi cabeza se llena de preguntas sin respuestas.”, concluyó.

