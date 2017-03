Sin solución: la audiencia por los despedidos de EMA pasó a cuarto intermedio

A más de tres meses de haber perdido sus puestos de trabajo, los despedidos de Electrometalúrgica Andina continúan sin una solución. La audiencia de esta mañana en la Subsecretaria de Trabajo volvió a pasar a cuarto intermedio hasta el miércoles próximo. Es que en esta oportunidad, los representantes de la empresa no llevaron los acuerdos y propuestas de indemnización y todo quedó en la nada. Cerca de 40 trabajadores están en esta crítica situación.

“Pasamos a un cuarto intermedio y esto no da para más. La empresa no trajo las propuestas y convenios de arreglo. Durante los días previos vinieron haciendo ofrecimientos en forma particular y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo el abogado Horacio Rodríguez del Cid, representante del grupo de despedidos

Además expresó que “hay propuesta de reincorporación para un grupo de trabajadores, pero queremos los papeles, las propuestas por escrito. Queremos ver las liquidaciones y es por eso que pasamos al próximo miércoles para que la presenten”.

Sobre el Procedimiento Preventivo de Crisis que presentó la EMA ante las autoridades sentenció que “no tenemos notificación alguna sobre ese tema, pero la Subsecretaria de Trabajo ya se debería haber expedido al respecto. Ese procedimiento no tiene sustento, está muerto”.