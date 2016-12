Productores de Iglesia y Jáchal abastecerán de alimentos a la minería

Esta mañana quedó conformada la Mesa de Gestión de la Industria Minera, a partir de la firma de un acuerdo marco al que suscribieron el Gobierno de la Provincia, la Cámara Minera, GEMERA, CASEMI, la Unión Industrial de San Juan, CGT y AOMA.

“Esto tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales, prestar atención a la producción y para mejorar el sector de la minería entre la oferta y la demanda, e ir generando políticas que contribuyan a generar trabajo sanjuanino”, anunció el ministro de Minería, Alberto Hensel.

“Aquí están todos los actores: Gobierno, empresas y los representantes del mundo de trabajo. Eso le va a dar fortaleza a esta Mesa de Gestión de la Industria Minera para que la minería siga siendo uno de los pilares del desarrollo socioeconómico de San Juan”, añadió el funcionario.

En este marco, también se llevó a cabo la firma de un convenio para potenciar el Desarrollo de Capacidades Locales en la Cadena de Valor Minera en los departamentos Jáchal e Iglesia.

En relación a esto, Hensel destacó que “la idea es la siguiente: Aramark tiene como finalidad abastecer de alimentos al sector de la minería, concretamente en San Juan tiene vinculación con el principal emprendimiento que es Veladero y tiene una demanda estandarizada de productos agrícolas frescos. Y en la provincia tenemos una enorme capacidad para poder producir verduras y hortalizas. En este marco de vincular la minería con el resto de las actividades económicas de San Juan”.

En este sentido, el Ministro indicó que la intención es que la proveedora minera comuniqué cuál es la demanda que tiene y qué estándares deben reunir los productos, mientras la empresa Barrick aportará el frío y las plantas de empaque.

“Esto tiene que ver con conformar una verdadera política de sustentabilidad, generaría nuevos puestos de trabajo, ayudar a conseguir nuevos mercados y que en definitiva nuestros productores de Jáchal e Iglesia puedan convertirse en verdaderos actores en el mercado nacional e internacional”, subrayó Hensel.

Retenciones mineras

Párrafo aparte tuvo en el acto la postura del Gobierno provincial respecto a las retenciones mineras, que finalmente no serán restituidas para financiar el desfasaje tras la modificación del Impuesto a las Ganancias, como pretendían algunos Legisladores nacionales.

El presidente de la Cámara Minera, Jaime Bergé, aseguró que de haberse restituido el cobro de retenciones a la minería hubiese significado “destruir totalmente la actividad, así que muchas gracias. Creemos que haber conseguido que el Congreso votara ayer casi por unanimidad, es un consenso fuerte a partir de un trabajo que se hizo con el Ministro y el Gobernador”.

A su vez, el gobernador Uñac dijo que “la posición no podía ser otra, debía ser esa. Y yo agradezco en este acto a cada uno de los representantes de las cámaras empresarias, de los sectores de trabajadores y a las distintas instituciones porque me parece que la batalla que hemos lidiado es cultural”.

“Hay que dejar de instalar demagógicamente en el país que se puede vivir sin minería. Esa es una falacia. Yo me salgo de la antinomia minería sí; minería no. En todos caso, debe ser minería irresponsable no; minería responsable sí. Esa batalla sí la estamos dando desde San Juan desde hace mucho tiempo”, cerró Uñac.