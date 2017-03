Caja de Préstamos: Delgado pidió licencia y se especula sobre su alejamiento

Hasta el momento ninguna autoridad salió a confirmarlo, pero tampoco a desmentirlo. Un fuerte rumor indica que habrá importantes cambios en la Caja de Acción Social (CAS) durante los próximos días. Más precisamente en la Caja de Préstamos, que por ahora, está liderada por Marcelo Delgado.

El funcionario pidió licencia y debe presentarse el 15 del corriente para continuar con sus tareas, aunque todo indica que no seguirá en el puesto. Por estas horas, las versiones lo vinculan con un nuevo cargo dentro del gobierno de Sergio Uñac. También indican que su alejamiento se debería a diferencias con Guillermo Ruiz Álvarez, presidente de la CAS.

DIARIO HUARPE consultó al funcionario sobre los rumores de su alejamiento: “Pedí licencia para resolver algunas cuestiones personales y debo presentarme el 15 de este mes a la gerencia de préstamos. Hasta ese día soy gerente de la caja”, aseguró. Además expresó que antes de tomar una decisión sobre su futuro debe hablar con el presidente de la Caja de Acción Social, el ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni y el gobernador Sergio Uñac.

Al ser consultado sobre la posibilidad de migrar a otro cargo, Delgado no lo descartó: “Estoy muy cercano al gobernador y su proyecto y estaré donde él me designe. Hasta ahora no me han ofrecido nada, pero estoy abierto a nuevos horizontes, nuevos espacios. Siempre mirando nuevas oportunidades”.

Por su parte el ministro Gattoni reconoció los rumores de alejamiento sobre Delgado, pero aclaró que no ha recibido la renuncia. Este medio intentó comunicarse con el presidente de la CAS, Guillermo Ruiz Álvarez, pero la misión terminó siendo imposible.