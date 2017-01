Estiman que el fuego arrasó con más de 40 mil hectáreas de sierras vallistas

Si bien hasta que el fuego no se extinga por completo y los peritos puedan recorrer la zona, no se sabe con precisión cuántas hectáreas serranas se han afectado con el fuego. No obstante, en el recorrido en helicóptero que se hizo en la mañana de hoy, los especialistas estimaron que el fuego arrasó con casi 40 mil hectáreas.

“Según los especialistas”, dijo Baistrocchi “el fuego ha tenido aproximadamente 10 kilómetros de frente por 40 kilómetros de ancho”, aseguró.