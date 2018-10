¡A tiempo para el verano!

Llegó la primavera y con ella la desesperación por ponerse en forma o bajar esos kilitos de más que quedaron del invierno. La buena noticia es que, aunque los milagros no existen, todavía hay tiempo para llegar espléndidos a la época estival. Lo que significa: sanos y en forma.

Lo más importante es ser realista. Quedan sólo tres meses para la temporada fuerte de pileta y los milagros, al menos en este plano, no son saludables. Aunque los primeros rayos de sol apuren, es imposible y poco sano bajar 10 kilos en una semana.

A la hora de elaborar un plan, una buena idea es combinar ejercicio físico, hábitos saludables y tratamientos estéticos, que serán los encargados de dar el toque final al tan costoso esfuerzo.

En cuanto al ejercicio, la experta en fitness, Natalia Jiménez, remarca que lo mejor es empezar de a poco, con una rutina de tres veces a la semana para no cansarse y mantener el objetivo. Se recomiendan entrenamientos de 30 a 60 minutos, alternando actividad aeróbica con ejercicios de fuerza. Así, los resultados pueden comienzan a avizorarse en poco más de un mes.

La alimentación también es un punto fundamental. El verano llega de a poco y con él mayores ganas de ingerir alimentos frescos como verduras y ensaladas. Lo mejor es aprovechar esos antojos saludables y nunca olvidar la botella de agua, pues lo recomendable es ingerir dos litros diarios.

Por último, si la idea es mejorar esos detallitos que no gustan de la figura y sentirse cómodo en los días de sol y pileta, existe una gran cantidad de tratamientos estéticos que pueden ayudar. Julieta Mallea, esteticista y cosmetóloga en Esencia de Mujer, explica que en las primeras ocho sesiones pueden notarse cambios visibles si se aplican los procedimientos adecuados. Algunos de los más efectivos son vacumterapia, radiofrecuencia, ondas rusas y drenaje linfático, que trabajan rápidamente las adiposidades localizadas y celulitis.

Para repasar: los milagros no suelen ser saludables. Si la desesperación te gana y no estás conforme con lo que el espejo te devuelve, lo mejor es que revises tus hábitos alimentarios. Es importante incorporar el ejercicio físico como estilo de vida y, para dar ese toque final, lo mejor es consultar con un profesional que pueda darte ese empujoncito con tratamientos estéticos que harán aún más notorios los cambios. ¿La buena noticia? ¡Es que aún no es tarde!