Advierten sobre los inconvenientes de hacer running

El running está de moda, pero también es un deporte que a muchos les fascina sin tener en cuenta o no si está o no de moda. Si te gusta correr este ejercicio es probable que sea un buen pasatiempo para estar en forma y mantenerte saludable. Pero no todo es tan bonito como parece, y es que hacer running también puede tener algunos inconvenientes que merece la pena tener en cuenta para que valores si realmente este ejercicio es bueno para ti o no lo es.

Pero para que puedas escoger bien si este ejercicio es bueno o no para ti, también haremos mención a los beneficios que tiene el running para ti y es que no todo tienen que ser inconvenientes. Es conveniente conocer las dos caras de una misma moneda.

Si por ejemplo quieres perder peso el running puede ser un buen aliado para ti ya que te ayudará a quemar más calorías en menos tiempo que otros tipos de ejercicios. Normalmente se suelen quemar 1000 calorías por hora corriendo. Además, correr también fortalece el corazón, ayuda a mantener una presión arterial bajo control, tonifica y fortalece las piernas y además podrá mejorar los niveles de colesterol en la sangre.

Cuando practicas running también puedes tener algunos beneficios internos como aumentar la motivación, tener mejores hábitos y sentirte mejor emocionalmente. Al tener una imagen corporal más positiva podrás sentir un mejor estado de ánimo, tendrás mejor autoestima y también sentirás que la depresión o la tristeza no forma parte de tu vida.

Inconvenientes

Inconvenientes físicos

Pero no todo es tan bonito como parece, por eso si has sido corredor durante bastante tiempo, es probable que alguna vez hayas tenido alguna lesión. O incluso, si llevas bastante tiempo es probable que tu médico te haya avisado que debes tener cuidado para que tus rodillas no se desgasten y acaben destrozadas antes de tiempo.

Aunque puede ser algo exagerado, la realidad es que si sueles correr bastante cada día es probable que en el futuro puedas tener algunos problemas en las articulares, que sufras fracturas, que tengas dolor lumbar e incluso que padezcas otras enfermedades (sobre todo si sueles correr sobre asfalto).

Inconvenientes emocionales

Aunque te digan que correr es maravilloso para tu salud emocional, también tiene una parte que quizá sientas como más oscura. Correr puede que no sea la actividad ideal para las personas que tienen ciertas inclinaciones sociales o mentales. Debido a que no requiere que otra personas estén contigo si quieres hacer running, también puede ser un riesgo para las personas tímidas puesto que pueden ser propensos al aislamiento social. Correr puede exacerbar esta tendencia y hacer que te separes de fuentes sociales de apoyo, necesarios para estar bien emocionalmente.

Si por ejemplo sufres un trastorno de alimentación, el correr puede hacer que te centres aún más en tu peso y en la ingesta de alimentos. Si tienes un trastorno de este tipo y no pides ayuda a tiempo quizá tengas patrones de poco saludables a la hora de hacer ejercicio o de mantener una dieta equilibrada.

Si haces running de forma competitiva, es posible que sientas una gran presión sobre ti mismo para que puedas tener éxito. Esto puede hacer que tengas demasiado estrés y que el correr no sea una vía de escape sino más bien un problema difícil de luchar.

Hacer running debe ser algo que te haga sentir bien en todo momento, si sientes dolores tanto físicos como emocionales, deberás acudir a tu médico para que evalúe qué es lo que te pasa exactamente.