La alimentación infantil deja huellas en nuestra salud

Todos sabemos que una buena alimentación es fundamental para una vida saludable. Pero no todos somos concientes de la importancia que tiene la nutrición para los más chicos, incluso desde la etapa de gestación.

Por eso DIARIO HUARPE dialogó con la nutricionista Ivana Olivero, quien se refirió al impacto que tienen para toda la vida los alimentos que ingerimos en la primera infancia.

“Cuando nace una persona lo primero que se hace es ponerle la teta en la boca. De ahí parte la importancia de la alimentación para nosotros”, explicó Olivero.



En la actualidad se hace foco en los primeros mil días de alimentación de los infantes. Al respecto, la nutricionista explicó que “estos son los primeros días desde la panza hasta los dos años de vida. Son muy importantes porque en ese periodo el cuerpo registra los alimentos en su ADN y las formas de nutrición. Además, es lo que va a manifestar el día de mañana; lo que hará que se desencadenen, o no, posibles riesgos de enfermedades. Si tenés una mamá o un papá con diabetes, con cáncer o hipertensión, genéticamente estás predispuesto a esas enfermedades. Si nosotros en la primera infancia tenemos un buen estado nutricional, reducimos el riesgo de que se manifiesten estas enfermedades en la vida adulta”.

Para que los más pequeños crezcan y se desarrollen de manera saludable, Olivera aportó algunas indicaciones para alimentar a los niños: “en los primeros seis meses de vida, sin duda, la única alimentación de los bebés es la lactancia materna. A partir de los seis meses y hasta al año, se tienen que ir incorporando paulatinamente todos los alimentos”. En ese sentido agregó que “llegando al año, tienen que comer los mismos alimentos que come un adulto: verduras, frutas, cereales, legumbres, carnes y lácteos”.

OBESIDAD INFANTIL

Un tema que preocupa

El índice de obesidad en Argentina y en San Juan particularmente, es elevado. En este sentido, la nutricionista contó que “alrededor de un 25% de la población tiene algún grado de sobrepeso, ya sea sobrepeso u obesidad. Obviamente los niños tienen el peor impacto. Contra más temprano inicia esta patología, más atraés enfermedades que antes se manifestaban en el adulto como hipertensió, colesterol alto o infartos. Esas enfermedades se veían en adultos mayores y ahora las padecen personas a más temprana edad. Esto sucede porque empezaron con un sobrepeso desde chicos”.

Justamente por eso la nutricionista agregó que “siempre vemos a los bebés bonitos, gorditos rozagantes y pensamos que el estar así significa estar bien nutrido. Y no siempre significa eso”.

Son distintos los factores que llevan a que desde pequeños se sufra la patología. Olivera aclaró que “el sobrepeso no sólo se debe a comer comida de preparación rápida”. La nutricionista hizo foco en los padres: “están mucho tiempo fuera de casa y no controlan la alimentación que tienen los chicos. El no sentarse a la mesa o estar con el celular mientras comen, genera ansiedad”.

Alimentación diaria e ideal para niños a partir del primer año de vida:

-Un lácteo por día (leche, yogurt o queso)

-Carne en alguna de las dos comidas (almuerzo o cena)

-Verduras que sean de tres colores diferentes.

-Dos frutas.

