Argentina, en el quinto puesto en las tasas de cáncer de colon

El porcentaje de cáncer colorrectal en el país es altísimo, se cobra la vida de 7000 personas por año, esto equivale a un promedio de 19 por día, aunque si el tumor es detectado a tiempo puede curarse en el 90% de los casos. En el ranking del continente, el país se ubica en quinto lugar después de Barbados, Uruguay, Estados Unidos y Canadá.

Según el doctor Ubaldo Gualdrini, coordinador del Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal del Instituto Nacional del Cáncer (INC), este tumor es el segundo detrás del de mama por su incidencia y también segundo detrás del de pulmón por su mortalidad. “Y lo paradójico es que es absolutamente curable y prevenible”, destaca. Sin embargo, gracias a los tests de tamizaje (detección precoz), como la colonoscopia, que identifica pólipos precancerosos que pueden ser removidos antes de que se malignicen, y de los análisis de sangre oculta en materia fecal, además de cambios en la alimentación y los estilos de vida, en algunos países las tasas de esta enfermedad están declinando en los últimos años. La Argentina es la excepción ya que la utilización del tamizaje es baja, no supera el 25% “Aquí la colonoscopia es un tema tabú, no es sencillo implementarla. Por otro lado, no da la capacidad instalada para hacerle colonoscopia a todo el mundo”, explica Gualdrini.

Los tumores del cáncer colorrectal son unos de los más prevenibles ya que tienen una lesión precursora: el pólipo, que es de lento crecimiento, y que puede detectarse y extirparse. Esa lenta progresión hacia el cáncer favorece también las estrategias de pesquisa, y permite un diagnóstico temprano y un tratamiento más efectivo.

Estos tumores pueden visualizarse directamente, el diagnóstico es muy certero. Si el pólipo se detecta en estadios tempranos, cuando no da síntomas, la tasa de curación es superior al 90%. Es suficiente con hacer una resección endoscópica o una cirugía, explica Fabio Nachman, jefe de Gastroenterología de la Fundación Favaloro.

Sin embargo, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional del Cáncer, en la actualidad, cuando se diagnostica un cáncer colorrectal, en más del 60% de los casos la enfermedad ya se encuentra avanzada. Las altas cifras de colon en el país pueden atribuirse al alto consumo de asado y carnes ahumadas y al bajo consumo de frutas y verduras, expresó Fabio Nachman.

