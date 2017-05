Crossfit: lo que tenés que saber antes de la primera clase

El crossfit es un sistema de entrenamiento de fuerza que se lleva a cabo mediante ejercicios funcionales que son variados pero se desarrollan a una alta intensidad. En las actividades que comprende, se combinan varias disciplinas -como gimansia aeróbica, halterofilia y carrera- de las que se seleccionan técnicas y movimientos que luego pueden aplicarse en la vida diaria, combinados de varias maneras distintas.

Esta exigente práctica, tiene como meta principal la de desarrollar todas las capacidades y habilidades humanas: resistencia cardiovascular y respiratoria, resistencia energética, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad agilidad, coordinación, equilibrio y precisión.

Si bien el crossfit había surgido como alternativa de entrenamiento en academias militares, cuerpos de policía y deportes de contacto, pronto fue adoptado como un programa de acondicionamiento físico estándar, popularizándose en diferentes sectores de la población. Su programa de ejercicios está diseñado para ser fácilmente adaptable en cualquier persona que quiera mejorar su estado físico, más allá de su edad, sexo y habilidades previas.

Así, un mismo ejercicio puede ser desarrollado por una persona mayor con problemas cardiovasculares o por un joven en óptimas condiciones físicas. La particularidad está en que si bien ambos replicarán lo que ordene al head coach (entrenador), cada uno lo hará en la intensidad más adecuada a su cuerpo y capacidades atléticas. Y ambos, al mismo tiempo, pueden ser grandes compañeros: la camadería es un aspecto vital de esta disciplina.

Otros valores a resaltar en la práctica de crossfit es la cuestión mental, en la que la tenacidad y la perseverancia juegan un papel fundamental. De lo contrario, soportar cada WOD (work of the day: trabajo del día) sería complejo. Estas actividades comienzan con la entrada en calor mediante saltos a la soga, abdominales, sentadillas o espinales; siguen mediante ejercicios donde se desarrolla la fuerza, la técnica y la potencia mediante el peso que cada alumno pueda soportar; llegan al momento más intenso para aumentar la capacidad respiratoria mediante la resistencia y por último, terminan con los trabajos de elongación para prevenir lesiones.

Consejos claves antes de arrancar Crossfit

Mantener una dieta adecuada. De nada servirá levantar peso si no se lleva una alimentación sana y saludable. Si esto no se cumple, se quemarán grasas que luego volverán a incorporarse y los beneficios no se notarán. La dieta paleolítica es la más mencionada dentro de la disciplina: consiste en eliminar los alimentos procesados e incorporar frutas y vegetales como principales fuentes de carbohidratos.

Competir contra uno mismo. La idea no es superar a tus compañeros ni alcanzar a los crossfiters de experiencia, sino mejorar la propia performance en cada clase.

Llevar un registro de logros. Para comprobar tu superación diaria o semanal en tu nueva actividad, es bueno ir monitoreando cada paso, para poder sorprenderse a uno mismo cuando pase el tiempo y se puedan apreciar más los avances.

No arrancar sin calentamiento previo. Un punto importantísimo para prevenir futuras molestias o lesiones que puedan complicar el desarrollo de los ejercicios.

¡No frustrarse y disfrutar! Es normal que al principio te encuentres en proceso de adaptación y no puedas mostrar tus mejores aptitudes y destrezas en determinadas prácticas. Si estás muy cansado como para levantar mucho peso, procurá hacer esfuerzos más leves ¡Pero no te detengas! Disfrutá cada una de tus clases, interactuá con tus compañeros y divertite.