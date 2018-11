Cuáles son los principales hábitos que desgastan el amor de la pareja

Si alejas el malhumor, las mentiras o la falta de comunicación habrás dado el paso más importante para que el vínculo crezca y sea cada vez más profundo.

Muchas son las cosas que no deben hacerse, y mucho menos decirse, en una pareja, sin que importe la cantidad de tiempo que lleve esa relación, ya que no hacen más que conducir a peleas y a un desgaste que terminará, en caso de no encontrar una solución posible, en la ruptura definitiva.