Cuidado del cuerpo: cuáles son los riesgos de una liposucción

La temprana noticia causó escozor. Javier Ceriani, un conductor y periodista argentino radicado en Miami, informó en su cuenta de Instagram que Silvia Rodríguez falleció tras someterse una cirugía estética en Bogotá, Colombia. La víctima, hermana de Fabián Rodríguez -el fallecido esposo de Nazarena Vélez- tuvo complicaciones tras la intervención y murió en la mañana del miércoles 8 de marzo.

Aunque la información es escasa, hace unos días había trascendido en diversos medios que la mujer se había realizado una liposucción con el cirujano Rafael Redondo. Luego fue derivada a terapia intensiva por su estado delicado de salud, sin embargo no pudo recuperarse y falleció. Sus últimas actividades quedaron registradas en sus redes sociales.

El afán por adoptarse en los cánones de belleza penetrados en el pensamiento social lleva a muchos a pasar por el quirófano. Incluso los hombres dejaron atrás los prejuicios relacionados al género y cada vez más se animan a seguir rituales estéticos y sumarlos a la rutina cotidiana. El apremio por cambiar aquellos aspectos considerados como antiestéticos se combina en ocasiones con la desinformación. Un combo que puede resultar de sumo peligro.

La falta de conocimiento, incluso, puede partir desde el propio nombre: “Decir liposucción o lipoaspiración es lo mismo, son sinónimos, aunque mencionar esta cirugía como una lipoescultura es más marketinero”, indicó a Infobae el cirujano plástico Cristian Leonhardt, miembro titular de SACPER, SCPBA, ISAPS.

El especialista explicó que la lipoaspiración es un procedimiento útil para modelar el cuerpo, no para bajar de peso debido a que durante el procedimiento hay grandes pérdidas de sangre: “La idea de la lipo es sacar los depósitos de grasa que el paciente no elimina con una dieta tradicional, pero deben ser pocos kilos”. Para reducir centímetros de grasa las recomendaciones se vuelcan al clásico método: la dieta.

“Se puede realizar la cirugía en forma endovenosa o con anestesia general, colocando una cánula de 3 o 4 milímetros de diámetro con agujeros en la punta que sirve para retirar la grasa. Previamente se coloca solución anestésica fisiológica (suero) muy diluida en toda la zona. Se lo aplica para rellenar justamente esa zona con agua y luego retirar la grasa más fácil”, agregó.

Aunque la moda crece en adeptos, pocos reconocen el abanico completo de consecuencias que puede generar la práctica. Como todo proceso que incluye al bisturí -con una duración de alrededor de dos horas- las cirugías estéticas también tienen sus riesgos.

“En el post-operatorio pueden aparecer moretones o hematomas o mismo que se inflame mucho una zona y retenga líquido, que es la complicación más frecuente. Pero el gran problema es que muchos médicos cirujanos que no hacen estética comenzaron a realizar esta cirugía porque es comercial y ha traído grandes problemas”, señaló Leonhardt.

“En mi caso no opero a pacientes que tengan trastornos de alimentación, trastornos dismórficos o si desde el examen físico lo que quieren lipoaspirarse es minúsculo, si considero que un paciente tiene una mala interpretación de su imagen corporal no lo hago”, dijo a Infobae el cirujano plástico Juan Manuel di Diego, director médico de CRENYF.

La extensión de la operación es otro punto a tener en cuenta. En diálogo con Infobae el doctor Máximo Ravenna (MN 4110) comentó: “Si se prolonga demasiado la cirugía puede generar una descompensación por la pérdida de sangre. Si el paciente no está en buenas condiciones físicas, porque bajó de peso irregularmente, también puede haber algún tipo de riesgo. Y otro dato que no se respeta siempre es que al ser una única cirugía -en general- no debería ser hecha en un consultorio a menos de que esté equipado como un centro quirúrgico”.

La complicaciones que pueden presentarse son de diferentes índoles. Para no incurrir en problemas para la salud, hay una serie de indicaciones previas con las que cada paciente debe cumplir. Tener un laboratorio adecuado, una determinada cantidad de glóbulos rojos o de componentes de la sangre, chequearse con un cardiólogo y un médico clínico son algunas de ellas.

El experto di Diego comentó los datos necesarios para someterse al proceso: “Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el paciente tenga realmente indicaciones, es decir que haya grasa o adiposidad localizada para poder removerla. Hay que evaluarlos, ver cuáles son los objetivos que tienen, y como cirujanos estamos en la obligación de decirles si lo que espera se lo podemos ofrecer o no, porque con las falsas expectativas es donde surgen las complicaciones”.

Consultada por Infobae, la especialista en cirugía plástica y reparadora María Carolina Schneider (MN 122678) opinó: “Las lipoesculturas están indicadas en pacientes que se encuentren dentro de su peso o con algunos kilos de más, no en pacientes con obesidad. No es una cirugía que adelgaza sino que modela, por lo tanto que es muy importante que el paciente se encuentre en su peso para poder lograr este objetivo”.

La recuperación suele ser bastante rápida. En general, los pacientes obtienen el alta en el día. Luego, el tratamiento se completa con faja, masajes y terapias similares.

“La complicaciones existen no solo para la lipoaspiración, sino para cualquier procedimiento quirúrgico. Todos conllevan un riesgo. Por eso es importante elegir un lugar bueno. Sanatorios de primer nivel, donde tengan los medios adecuados, donde la terapia te responda, donde la mesa de anestesia disponga de los últimos recursos, de modo de ir minimizando al máximo los riesgos de complicaciones”, recomendó di Diego.

La doctora Schneider destacó la importancia de buscar el profesional idóneo, que este adecuadamente formado y certificado. Además, recalcó que existen sociedades que agrupan a los cirujanos formados como la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires y la Sociedad de Buenos Aires.