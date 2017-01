Descubrí por qué se producen los famosos “déjà vu”

Pero como crear un falso recuerdo no es lo mismo que un déjà vu, crearon un nuevo paso. Primero, leyeron todas las palabras sin nombrar “beber” y luego les preguntar si habían oído alguna que comience con “B”. La respuesta fue unánime: No. Sin embargo, cuando les preguntaron si habían oído “Beber”, no pudieron negarlo y la mayoría mostró signos de confusión.

“Ante esta contradicción, los participantes comentaron que habían tenido esta extraña experiencia de déjà vu”, explicó Akira O’Connor, líder de la investigación.

O’Connor explicó que “el fenómeno que se produce en el cerebro durante el déjà vu es en realidad un proceso de toma de decisiones o de resolución de conflictos”. El cerebro, dijo, estaría revisando su “base de recuerdos” y envía una señal cuando se produce algún tipo de error, como esta contradicción.