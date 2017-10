Dietas: ¿Por qué ocurre el efecto rebote?

Sin dudas, el efecto rebote es la más temida de las consecuencias de muchas dietas. Este efecto es considerado como la recuperación de los kilos que se han perdido con una dieta de adelgazamiento una vez que el régimen de pérdida de peso se ha finalizado. Mucha gente ha experimentado estos famosos y, a la vez odiosos, excesos luego de seguir un plan alimenticio y lograr bajar algunos kilos. Generalmente, las que lo producen son las dietas milagro o muy restrictivas.

¿Por qué ocurren?

Según explicó Paolo Sorrentino, licenciado en entrenamiento de alto rendimiento y nutrición deportiva, los excesos son un factor importante en la acumulación de grasas. Aunque, existe algo que tiene la misma incidencia, se trata de las deficiencias. Éstas, se producen cuando la ingesta dietética de un nutriente no cubre las necesidades fisiológicas del organismo.

Para que una dieta sea efectiva, se deben eliminar todas las deficiencias y, también deben controlarse los excesos, de esta manera bajamos de peso y a la vez mantenemos nuestros resultados. Sorrentino, comentó que para que todo esto sea posible en primer lugar hay que estar bien alimentado. También, tener presente que engordamos por lo que comemos pero también por lo que no comemos. “Es imprescindible saber que las dietas radicales no funcionan”, manifestó el especialista. Además, agregó que “son un engaño que producen un ataque al cuerpo y una bajada de peso ficticia donde se pierde mucha masa muscular y eso no es bueno”.

Para que todos entiendan como actúan las dietas radicales, el especialista dio un ejemplo y dijo que “si una persona baja 10 kg lo posible es que sólo la mitad de ese peso sea grasa y el resto músculo”. Como la disminución de peso es a costa de estar mal nutrido, nuestro cuerpo queda en emergencia y ese estado ralentiza el metabolismo, por eso, el cuerpo quema muy pocas calorías. En segundo lugar, el organismo empieza un proceso de retención de las grasas, las cuales son reservas, y comienza un proceso en el que se pierde gran cantidad de masa muscular y de calcio en los huesos. Debido a todo esto, el nivel de absorción del sistema orgánico sube notablemente y, ante cualquier ingestión de alimentos, aumentamos nuevamente de peso. De esta forma, se produce el rebote pero no se realiza en la misma proporción. “Si bajamos 5 kg de músculo y 5 de grasa recuperamos 8 de grasa y solo 2 de músculo, estamos peor que al principio”, explicó Sorrentino.

¿Cuál es la solución?

Algo sumamente importante es tener un plan alimentario bien armado, en el que nuestra nutrición sea plena y sin deficiencias. Hay que tener en cuenta que es necesario que sea realizado por un profesional y no dejarse guiar por consejos o internet.

Una iniciativa para tener en cuenta

Todos los jueves, a las 21, en la Plaza Seca del Centro Cívico, se realizan clases de fitness gratuitas. Luego del entrenamiento se brinda una charla que permite aprender sobre nutrición natural saludable.

Estas clases son denominadas Fit Camp. Se trata de un entrenamiento de funcional y cardio modelador. Éste, es ideal para bajar los niveles de grasa y mejorar la tonificación muscular.