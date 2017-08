EPOC: hay 3,2 millones de muertes al año y en el país lo sufre el 14,5% de los adultos

Las dos enfermedades respiratorias crónicas más comunes demostraron tener un fuerte impacto en todo el mundo. Según un nuevo estudio sobre la Carga Global de Enfermedades, publicado por la revista de The Lancet Medicina Respiratoria, en 2015 murieron en todo el mundo 3,2 millones de personas por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 400 mil muertes se produjeron por asma en el mismo año.

Al analizar el impacto de estas dos enfermedades, los investigadores advierten que “el EPOC y el asma contribuyen sustancialmente a la carga de las enfermedades no transmisibles. Aunque gran parte de la carga es prevenible o tratable con intervenciones asequibles, estas enfermedades han recibido menos atención que otras enfermedades no transmisibles prominentes como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer o la diabetes “, afirma el autor principal Theo Vos, Instituto de Medición de Salud y Evaluación , Universidad de Washington, EE.UU. “La información actualizada sobre EPOC y el asma es clave para la formulación de políticas para mejorar el acceso y la calidad de las intervenciones existentes”.

El estudio concluye que el asma es la enfermedad respiratoria crónica más común en todo el mundo, con el doble de casos de EPOC en 2015, pero que las muertes por EPOC fueron ocho veces más frecuentes que las muertes por asma. Si bien la mayoría de los casos de asma y EPOC pueden ser tratados o prevenidos, uno de los problemas es que en muchos casos las personas no son diagnosticadas, se diagnostican mal o son maltratadas (por ejemplo, reciben un tratamiento para asma, cuando en realidad sufren EPOC).

Este estudio hace una estimación del número de casos y muertes causados por las dos enfermedades entre 1990 y 2015. Si bien la prevalencia global y las tasas de mortalidad se han reducido desde 1990, el crecimiento de la población y el envejecimiento de la población revela que en realidad el número fue en aumento. El número de muertes por EPOC aumentó en un 11,6% entre 1990 y 2015 (de 2,8 a 3,2 millones de muertes), y el número de casos aumentó en un 44,2% (de 121 a 174,5 millones de casos). Comparativamente, las muertes por asma se redujeron en un 26,2% (de 0,55 a 0,4 millones de muertes), pero la prevalencia aumentó en un 12,6% (de 318,2 a 358,2 millones) durante el mismo período.

En la Argentina, el estudio Epoc.ar -realizado en 2015 y que está próximo a publicarse-, concluyó que la prevalencia del EPOC en el país es de 14,5% en mayores de 40 años.

Pero, no se puede hablar de EPOC sin hablar de tabaquismo. “Sin duda la principal causa del EPOC es el tabaco. Hoy en día ya sabemos que de las personas que fuman, entre un 20 y un 30% tienen EPOC. Y por el contrario, de los que tienen EPOC, entre el 80 y 90% son fumadores o ex fumadores”, grafica el doctor Daniel Buljubasich, vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y uno de los mayores problemas en los pacientes con EPOC es que muchos no dejan de fumar, a pesar del diagnóstico.

El EPOC es un conjunto de afecciones pulmonares que puede manifestarse mediante una bronquitis crónica, con una inflamación persistente en los bronquios, o con enfisema, que daña o destruye los alvéolos y va reduciendo la capacidad pulmonar del paciente. Esto no es reversible. Aunque sí es tratable. Pero para eso es fundamental dejar de fumar, para detener el avance del daño pulmonar. “El enfisema destruye el pulmón. Y lo que se destruye no se recupera”, añade Buljubasich.

Sin embargo, uno de los problemas más complejos que afronta el EPOC, que va camino a convertirse en la tercera causa de muerte en el mundo, es que hay un alto índice de subdiagnóstico, que en Argentina ronda el 70%, según el estudio Epoc.ar.

“En el EPOC hay muchos pacientes que no se diagnostican o que están mal diagnosticados”, explica el doctor Andrés Echazarreta, jefe del servicio de neumonología del hospital San Juan de Dios de La Plata.

En cuanto a la población más afectada por el EPOC, Echazarreta explica que es una enfermedad que está “asociada a menores recursos, a un nivel socioeconómico menor, que se da a mayor edad y con más frecuencia entre los hombres. Aunque en los últimos años la prevalencia en las mujeres está aumentando”.

Fuente: Clarín.