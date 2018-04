Cada vez son más las personas que deciden dejar la carne y tener una vida “más verde”. Ya es normal ir a comer un lomo o pachata y encontrarse su versión vegetariana, como así también existen los restaurantes para los veganos y vegetarianos. Por esto, muchos padres deciden educar a su hijos en la alimentación y hacerlos crecer con una dieta saludable.

Con respecto a este tema, DIARIO HUARPE, dialogó con la nutricionista Eliana Gómez quien contó si es bueno o no para el crecimiento del menor una dieta vegana o vegetariana.

“En este auge ser vegetariano o vegano, muchas persona no saben la diferencia entre ambos. Realizar una dieta de este tipo no es malo, pero puede ser un problema si no se le pregunta a un profesional”