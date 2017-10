Estrés térmico: nuestro peor enemigo en el verano

Según indica la Organización Mundial de la Salud, el clima ideal para el cuerpo humano es entre los 18 y 24 grados centígrados, lo cual hace que el organismo pueda mantenerse entre los 36 y 37 grados.

Mientras más elevada sea la temperatura, mayores son los estragos que sufre nuestro cuerpo. En este sentido, superados los 39°C, los músculos tienden a trabajar menos y si la temperatura sigue aumentando, el cuerpo puede llegar al punto de dejar de funcionar. Justamente, esta acumulación de calor es conocida como estrés térmico por calor, y es la consecuencia del contacto del cuerpo humano a condiciones ambientales extremas.

Si consideramos que en la provincia de San Juan las temperaturas extremas en verano son moneda corriente, es importante tener en cuenta quiénes pueden ser las personas más propensas a sufrir este síndrome. En este sentido, cualquier ser humano que pase demasiado tiempo expuesto a los rayos del sol en días de temperaturas elevadas está en riesgo, especialmente quienes trabajan en el sector de la construcción, agrícola o aquellos que realizan actividad física al aire libre en horarios de picos de calor.

Algunas de las consecuencias que puede traer aparejado el estrés térmico, son la sudoración extrema, disminución de la capacidad de percepción o memoria, enfermedades crónicas y golpes de calor. Para evitarlo, es importante mantenerse hidratado pues, ante las altas temperaturas, el mecanismo defensivo del organismo es sudar para mantenerse fresco, lo que puede provocar una deshidratación si no bebemos suficiente agua. Otro consejo a tener en cuenta es evitar la exposición prolongada al sol y, en el caso de no poder hacerlo, usar ropa clara que proteja la piel y no realizar demasiados esfuerzos físicos.

Se viene el verano y debemos prepararnos para las altas temperaturas. Ya sabés de qué se trata el estrés térmico por calor y cómo evitarlo para disfrutar del sol sin dañar tu cuerpo.