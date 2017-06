La comunidad científica, en contra de la ley anti vacunas

“Estas vacunas están resueltas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como indispensables y su riesgo-beneficio está a favor del beneficio, por tanto es mejor aplicarlas -puntualizó Peretta-. Pero además, si el paciente individualmente decide no colocárselas por algún criterio particular que tenga, no solamente se perjudica él, sino también perjudica a sus familiares, vecinos, ciudadanos porque podría contraer esa enfermedad y contagiarlos”.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitieron un comunicado en el que observaron “con preocupación que se hayan comenzado a alzar voces sin fundamento científico alguno, que se oponen a acciones -como la vacunación- por las que la medicina viene luchando desde hace mucho tiempo y cuyo efecto beneficioso para la población está demostrado”.

La ley 26061 en su artículo 14 hace referencia a que “…los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a la atención integral de su salud…y acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz tratamiento oportuno, y recuperación de la salud”.